Verano activo en San Javier: deportes, cultura y turismo para toda la familia

La Municipalidad de San Javier presentó una variada agenda de actividades para los meses de enero y febrero, pensada tanto para los vecinos como para los turistas que visitan la ciudad durante la temporada de verano.
La propuesta es impulsada de manera conjunta por las áreas de Producción, Turismo, Deportes, Cultura y Educación.
El secretario de la Producción, Pablo Díaz, destacó que se trabajó en una planificación integral con actividades fijas y especiales, adaptadas a distintos espacios de la ciudad, especialmente en el Vivero Municipal, que se consolida como uno de los principales puntos de encuentro.
Entre las propuestas permanentes se encuentran el avistaje de aves, a cargo de guías locales, y los paseos en bicicleta por caminos rurales, que se realizan martes, jueves y sábados desde las 18 horas.
Desde el área de Deportes, Nadia Mendoza, anunció la realización de clases de yoga al aire libre, con contribución voluntaria, y distintas actividades recreativas vinculadas al río.
En tanto, desde Turismo, Nahuel Rivoira confirmó una nutrida grilla que incluye una jornada de exploradores para niños, un fogón criollo con artistas locales y avistaje nocturno, cabalgatas, travesías en kayak, paseos por el casco histórico y propuestas pensadas para toda la familia.
La agenda se completa con eventos culturales organizados en el Polo Cultural. El secretario de Cultura, Fernando Vázquez, informó que se realizarán funciones de cine gratuito al aire libre, una Noche de los Museos, shows musicales y una noche de rock.
Además de actividades todos los fines de semana. También se indicó que el municipio dispone de sillitas para bebés, de manera gratuita y bajo comodato, para quienes viajen durante las vacaciones.
Entre los eventos destacados se encuentran un torneo de beach vóley, una maratón de aguas abiertas con cupo limitado y una travesía recreativa, todas con inscripción previa. Las autoridades invitaron a la comunidad a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales, donde se publicarán los flyers y detalles de cada propuesta.