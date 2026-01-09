Finalizó la capacitación de Promotores Gerontológicos en San Javier
La formación, orientada al cuidado integral de personas mayores, incorporó contenidos actuales como perspectiva de género, salud mental y prevención de adicciones, en respuesta a las nuevas demandas sociales.
San Javier. Entrega de certificados a nuevos promotores gerontológicos
En el SUM del Centro Integrador Comunitario (CIC), la Municipalidad de San Javier llevó adelante el acto de entrega de certificados a Promotores Gerontológicos, una instancia de formación clave para el cuidado y acompañamiento de las personas mayores en la comunidad.
La actividad fue encabezada por la intendente Ana Maribel González, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Personas Mayores de la Provincia, Fabián Peralta, la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Gauna, la concejal Gabriela Kogel, y Marcela Vivas, en representación del senador Oscar Dolzani, entre otras autoridades.
Formación laboral
La intendente destacó la importancia de la capacitación no solo como una salida laboral, sino también como una respuesta a una necesidad social creciente:
“Pensamos estas propuestas formativas desde una mirada integral. No se trata solo de generar trabajo, sino de contar con personas capacitadas, con herramientas y sensibilidad, para brindar un buen servicio en el cuidado de nuestros adultos mayores”, expresó González.
Asimismo, remarcó la decisión del municipio de continuar impulsando capacitaciones y avanzar en la organización y regulación de los prestadores de servicios, a través de registros municipales y futuras ordenanzas que brinden mayor respaldo tanto a las familias como a los trabajadores.
En ese sentido, la intendente señaló que durante este año se trabajará junto al Concejo Deliberante para consolidar un registro de emprendedores y prestadores de servicios, que garantice información confiable, formación adecuada y una mayor organización de las actividades laborales vinculadas al cuidado de personas.
Por su parte, el subsecretario de Personas Mayores, Fabián Peralta, subrayó el valor del trabajo articulado entre Provincia y Municipio y remarcó que el cuidado de las personas mayores requiere tanto compromiso humano como formación técnica.
“El cuidado sin amor no se puede hacer, pero solo con amor tampoco alcanza. Es fundamental una capacitación que promueva la autonomía, la autodeterminación y una vejez activa e integrada a la sociedad”, afirmó.
Cuidado de adultos mayores
En tanto, la concejal Gabriela Kogel informó que en esta oportunidad dieciséis personas recibieron su certificado, destacando que se trata de un curso integral, con contenidos actualizados como perspectiva de género, salud mental y prevención de adicciones en personas mayores, incorporados a partir de las nuevas demandas sociales.
Desde la Municipalidad de San Javier se valoró el compromiso de quienes completaron la capacitación y se reafirmó la decisión de seguir fortaleciendo políticas públicas que promuevan una atención profesional, humana y de calidad para las personas mayores, acompañando al mismo tiempo el desarrollo laboral local.