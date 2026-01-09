“Estrellas fugaces” a gran altura: así se vio desde un avión la lluvia de meteoros Gemínidas
Imágenes tomadas desde la ventanilla de un avión mostró el paso de las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año. El fenómeno, que suele alcanzar altos niveles de actividad en diciembre, combina meteoros brillantes y frecuentes que convierten el cielo nocturno en un “show” natural.
La lluvia de meteoros más intensa del año sorprendió desde el cielo.
Un registro tomado en pleno vuelo se volvió viral por un motivo simple: desde la ventanilla de un avión se ven destellos fugaces cruzando la oscuridad, como si el cielo estuviera “rayado” por líneas de luz. Las imágenes corresponden a las Gemínidas, una lluvia de meteoros que cada año concentra la atención de fanáticos de la astronomía y curiosos por igual.
Consideradas entre las más confiables y espectaculares del calendario, las Gemínidas se destacan por meteoros brillantes y relativamente frecuentes, capaces de ofrecer un verdadero festival visual cuando el cielo está limpio y oscuro. En condiciones ideales, pueden observarse decenas —e incluso más de un centenar— por hora.
Desde la ventanilla de un avión captaron las Gemínidas, la que se considera la lluvia de meteoros más intenso del año.
El pico de actividad suele darse a mediados de diciembre, con noches especialmente favorables para ver “estrellas fugaces” desde distintos puntos del planeta, siempre que se esté lejos de la contaminación lumínica. NASA recomienda prestar atención al sector del cielo donde aparece el radiante y tener paciencia: el fenómeno se disfruta mejor con varios minutos de observación continua.
Así se ve desde un avión la lluvia de meteoros más brillante del año: las Gemínidas.
A diferencia de otras lluvias de meteoros asociadas a cometas, las Gemínidas están vinculadas a los restos del asteroide 3200 Phaethon. Esa particularidad alimenta el interés científico y explica por qué se las estudia como un caso singular dentro de los grandes eventos astronómicos anuales.
En el pico de actividad pueden observarse hasta 120 'estrellas fugaces' por hora: diminutas partículas del asteroide Faetón que entran en la atmósfera terrestre a unos 35 kilómetros por segundo.
Las imágenes tomadas desde el avión sumó un condimento extra: la perspectiva de altura, con un cielo más limpio y sin obstáculos, potencia el impacto de cada destello. Y aunque la ciencia explica el fenómeno, la reacción en redes fue más directa: asombro, comentarios y una sensación compartida de estar mirando, por unos segundos, algo irrepetible.