Fenómeno astronómico

“Estrellas fugaces” a gran altura: así se vio desde un avión la lluvia de meteoros Gemínidas

Imágenes tomadas desde la ventanilla de un avión mostró el paso de las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año. El fenómeno, que suele alcanzar altos niveles de actividad en diciembre, combina meteoros brillantes y frecuentes que convierten el cielo nocturno en un “show” natural.