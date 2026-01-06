Día Mundial de la Astrología: una tradición ancestral que aún fascina y genera debate

Cada 6 de enero se celebra el Día Mundial de la Astrología, para dar a conocer la importancia de esta disciplina que estudia, desde tiempos antiguos, la influencia de la posición de las constelaciones o planetas del sistema solar en la vida humana.
Esta efeméride coincide con el Día de Reyes, dado que los Reyes Magos eran sacerdotes y sabios que eran capaces de interpretar los movimientos de las estrellas.
La Astrología simboliza la conexión del hombre con el Universo. De acuerdo a los postulados de la astrología tradicional la personalidad y el destino de los seres humanos está determinada por su ascendente astrológico y signo zodiacal, dada la posición planetaria y su conexión con la fecha de nacimiento de las personas.
La Astrología es definida como una pseudociencia que estudia la posición y el movimiento de los astros, con la finalidad de interpretar eventos celestes, constelaciones, pronosticando sucesos terrestres y el destino de las personas.
Se ha demostrado que esta disciplina carece de validez científica, siendo catalogada como pseudocientífica.
Desde el punto de vista etimológico, la palabra Astrología significa "el discurso sobre las estrellas". Se destacan la astrología, occidental, china, hindú y védica.
La Astrología occidental, comúnmente conocida en gran parte del mundo, se basa en el estudio de los efectos del sol, la luna y los planetas del sistema solar. Influyen también algunas estrellas como Antares, Espiga y Regulus.
Esta efeméride fue propuesta en el año 1979 por el astrólogo uruguayo Boris Cristoff, siendo aprobada por 102 organizaciones astrológicas del mundo occidental.
Se celebra el mismo día de los Reyes Magos, por la estrecha relación de la Astrología con esta tradicional celebración, dado que la estrella de Belén se consideraba un símbolo bíblico de los Reyes Magos o astrólogos de Oriente al seguirla, para guiarse hasta el lugar de nacimiento de Jesucristo.
En el mundo antiguo se observaban y estudiaban las constelaciones. Los reyes consultaban a sus astrólogos y se realizaban cartas natales. Por otra parte, se estimaba que la astrología y la magia atentaban contra las religiones.
En la actualidad la astrología aporta explicaciones y significados para conectar al hombre con el universo.
La Astrología es ampliamente vinculada a formas de adivinación, como la lectura del tarot y los cristales.