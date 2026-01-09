San Javier fue sede de un encuentro regional sobre políticas de género

En la ciudad de San Javier se llevó a cabo un encuentro regional de trabajo y evaluación de las políticas de género, con la participación de Susana Bartolomé, directora provincial de Fortalecimiento Territorial de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia.
La reunión se desarrolló con los equipos locales que integran la microregión del Punto Violeta San Javier, con presencia de representantes de San Javier, Cacique Ariacaiquín y Romang, y tuvo como objetivo analizar el trabajo realizado durante el año 2025 especialmente en lo referido a la asistencia a mujeres víctimas de violencia, así como a las acciones de promoción y prevención de derechos.
Abordaje
Bartolomé destacó la importancia del abordaje territorial y valoró positivamente el fortalecimiento de los equipos locales, subrayando que durante el último año la Provincia realizó un incremento del 130% en los fondos destinados a las localidades para sostener la atención y el acompañamiento.
Asimismo, remarcó la necesidad de generar espacios de intercambio y redes de contención para quienes trabajan diariamente con realidades complejas.
Durante el encuentro también se plantearon propuestas para mejorar la implementación de los convenios, entre ellas la posibilidad de modificar la modalidad de pago, con el fin de garantizar mayor continuidad en las acciones a lo largo del año.
Objetivos
Desde el equipo local de San Javier señalaron que la jornada permitió analizar fortalezas y obstáculos del convenio finalizado en diciembre, y avanzar en la planificación del trabajo para el año 2026, buscando mejorar estrategias y profundizar el acompañamiento a las mujeres de la región.
Finalmente, se destacó el valor de las redes de mujeres que se conforman a partir de estos espacios, consideradas fundamentales para el acompañamiento, la contención y el fortalecimiento comunitario.