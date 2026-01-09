#HOY:

La obra del desagüe Hohenfels alcanza el 40 % de avance en Esperanza

La construcción del desagüe troncal Hohenfels registra un 40 % de avance y permitirá optimizar el escurrimiento del agua en sectores del oeste y sur de la ciudad. Los trabajos incluyen el entubado del conducto principal y la ejecución de cámaras de inspección, con impacto directo en más de 10 mil vecinos.

La obra del desagüe troncal Hohenfels continúa en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, como parte de un proyecto destinado a mejorar el sistema de drenaje urbano y reducir los riesgos de anegamientos en zonas históricamente afectadas.

Avance de los trabajos

Según se informó, la primera etapa de la obra alcanzó un 40 % de ejecución. Hasta el momento se completaron más de 400 metros de entubado del conducto principal, se finalizó la excavación sobre calle Alem y se construyeron dos cámaras de inspección, mientras avanza la ejecución de una tercera.

Los trabajos se desarrollan sobre calle Alem, entre Hohenfels y Janssen, y forman parte de una intervención que busca ordenar el escurrimiento pluvial y mejorar la infraestructura urbana existente.

Características del proyecto

El proyecto contempla el entubado del conducto principal en dos tramos: calle Alem, entre Hohenfels y Janssen (Tramo I), y calle Hohenfels, entre Alem y la Ruta Provincial N° 70 (Tramo II).

En total, se prevé la construcción de 1.120 metros lineales de conductos de hormigón, con una sección de 3 metros de base por 1,40 metros de altura, además de ocho cámaras de registro e inspección.

La obra permitirá mejorar el drenaje pluvial en sectores del oeste y sur de la ciudad, beneficiando de manera directa a más de 10.000 vecinos y facilitando la planificación de futuras intervenciones, como obras de pavimentación y mejoras en la infraestructura vial.

El proyecto prevé, además, dos etapas complementarias que se sumarán a los trabajos actualmente en ejecución, con el objetivo de brindar una solución integral al sistema de escurrimiento pluvial de Esperanza. A cinco meses del inicio de la obra, continúan las tareas de excavación y entubado previstas en el cronograma.

