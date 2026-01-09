Departamento Las Colonias

La obra del desagüe Hohenfels alcanza el 40 % de avance en Esperanza

La construcción del desagüe troncal Hohenfels registra un 40 % de avance y permitirá optimizar el escurrimiento del agua en sectores del oeste y sur de la ciudad. Los trabajos incluyen el entubado del conducto principal y la ejecución de cámaras de inspección, con impacto directo en más de 10 mil vecinos.