La obra del desagüe Hohenfels alcanza el 40 % de avance en Esperanza

La obra del desagüe troncal Hohenfels continúa en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, como parte de un proyecto destinado a mejorar el sistema de drenaje urbano y reducir los riesgos de anegamientos en zonas históricamente afectadas.
La construcción del desagüe troncal Hohenfels registra un 40 % de avance y permitirá optimizar el escurrimiento del agua en sectores del oeste y sur de la ciudad. Los trabajos incluyen el entubado del conducto principal y la ejecución de cámaras de inspección, con impacto directo en más de 10 mil vecinos.
Según se informó, la primera etapa de la obra alcanzó un 40 % de ejecución. Hasta el momento se completaron más de 400 metros de entubado del conducto principal, se finalizó la excavación sobre calle Alem y se construyeron dos cámaras de inspección, mientras avanza la ejecución de una tercera.
Los trabajos se desarrollan sobre calle Alem, entre Hohenfels y Janssen, y forman parte de una intervención que busca ordenar el escurrimiento pluvial y mejorar la infraestructura urbana existente.
El proyecto contempla el entubado del conducto principal en dos tramos: calle Alem, entre Hohenfels y Janssen (Tramo I), y calle Hohenfels, entre Alem y la Ruta Provincial N° 70 (Tramo II).
En total, se prevé la construcción de 1.120 metros lineales de conductos de hormigón, con una sección de 3 metros de base por 1,40 metros de altura, además de ocho cámaras de registro e inspección.
La obra permitirá mejorar el drenaje pluvial en sectores del oeste y sur de la ciudad, beneficiando de manera directa a más de 10.000 vecinos y facilitando la planificación de futuras intervenciones, como obras de pavimentación y mejoras en la infraestructura vial.
El proyecto prevé, además, dos etapas complementarias que se sumarán a los trabajos actualmente en ejecución, con el objetivo de brindar una solución integral al sistema de escurrimiento pluvial de Esperanza. A cinco meses del inicio de la obra, continúan las tareas de excavación y entubado previstas en el cronograma.