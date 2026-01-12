Lo celebró la senadora Di Gregorio

Una obra clave para la región: San Francisco tendrá su acceso pavimentado

Con la firma del acta de inicio de obra, comenzó formalmente la construcción de la nueva ruta pavimentada de 19,8 kilómetros que unirá San Francisco con la ruta nacional 33, mejorando la conectividad, la transitabilidad y el desarrollo productivo de toda la región.