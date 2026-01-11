Festival del Pescador: Pullaro destacó el crecimiento del turismo y la identidad santafesina

En el marco de la segunda noche de la 40ª edición del Festival Provincial del Pescador, que se desarrolla en la localidad de Sauce Viejo, el gobernador Maximiliano Pullaro valoró el crecimiento del turismo en la provincia y destacó la importancia del evento como expresión de la identidad cultural santafesina.
Durante su visita al predio, el mandatario señaló que “estos festivales tienen que ver con nuestra identidad cultural, con lo que nos gusta y con lo que somos los santafesinos”, y agradeció el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y “mucha gente que trabaja para que esto salga bien y hacer posible este festival tan grande”.
El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la segunda noche del Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo.
Pullaro subrayó además la importancia del turismo de cercanía y su impacto positivo en la economía regional: “Hay muchas personas que no pueden irse de vacaciones, y la provincia de Santa Fe ofrece durante enero y febrero una enorme cantidad de propuestas: festivales, lagunas, ríos, piletas, actividades culturales y deportivas. Santa Fe, además de ser la provincia más productiva del país, es una provincia turística que se prepara para recibir visitantes y para que su propia gente la pase bien”.
En ese sentido, explicó que la provincia comenzó a desarrollar una política turística integral, con nueve corredores turísticos que articulan historia, música, gastronomía, paisajes naturales e infraestructura, lo que permite consolidar al turismo como una nueva fuente de trabajo y desarrollo en todo el territorio santafesino.
Pullaro destacó el rol de la cultura y el turismo como motores del desarrollo en la provincia de Santa Fe.
Por otra parte, el gobernador hizo referencia a los próximos desafíos en materia deportiva y turística, destacando la organización de los Juegos Suramericanos, que se realizarán en la provincia: “Van a venir miles de atletas internacionales y se van a disputar competencias en más de 40 disciplinas. Es el evento deportivo más grande de Sudamérica y nos estamos preparando para que Santa Fe dé un salto de calidad”.
Finalmente, Pullaro valoró el trabajo articulado en materia de seguridad junto al municipio de Sauce Viejo para garantizar el normal desarrollo del festival: “hay muchísima gente participando y se organizó un operativo muy importante para que todos puedan disfrutar con tranquilidad”