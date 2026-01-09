Festival del Pescador, rock en Tribus y muestras: el "mapa" cultural del fin de semana

Durante el segundo fin de semana del año, el plato fuerte de la agenda cultural de la región será la puesta en marcha del Festival del Pescador, que cumple 40 ediciones en Sauce Viejo.
Las propuestas combinan tradición, nuevos sonidos, homenajes y espacios de encuentro. También habrá presentación de nuevas muestras y recorridos en museos.
Durante el segundo fin de semana del año, el plato fuerte de la agenda cultural de la región será la puesta en marcha del Festival del Pescador, que cumple 40 ediciones en Sauce Viejo.
La grilla incluye otras opciones, vinculadas con la música y las artes visuales. En Tribus, al show de Sentir Nacional se suma la primera semifinal del Concurso de Bandas. En las líneas que siguen, el detalle de las actividades que se desarrollarán hasta el domingo, con toda la información útil.
Primera noche del 40° Festival del Pescador desde las 18 en el Espacio Recreativo Don Roque
Nueva edición del evento que ya está consolidado como símbolo de la identidad sauceña y de toda la región. En la noche del viernes será “La Noche de los Sergio”. Sergio Galleguillo con su tradicional fiesta chayera y Sergio Torres, referente de la cumbia santafesina.
Sentir Nacional a las 21 en Tribus
Sentir Nacional regresa a Tribus con un show XL reviviendo lo mejor de Ricardo Iorio. Una selección con las mejores canciones de Almafuerte y su carrera solista.
Inauguración de la muestra "Secretos a la vista de todos" a las 20 en la Estación Belgrano
La muestra indaga en el acervo de la Fotogalería Municipal y lo pone en diálogo con la producción fotográfica de la artista rosarina Paulina Scheitlin. En este encuentro emergen constelaciones que posibilitan el desarrollo de un universo compartido.
Rincón Macondo a las 21.30 en el Camping de Amsafe
El grupo Rincón Macondo será el encargado de dar inicio al Ciclo de Música de Verano, una propuesta pensada para disfrutar de las noches estivales al aire libre, en un espacio de encuentro y celebración colectiva.
"Salón a la carta" de 17 a 20 en el Museo Municipal de Artes Visuales
El Equipo de Educación del Museo Sor Josefa invita a recorrer el Salón Anual Nacional 2025 a través de una propuesta auto-guiada. La actividad incluye cuatro guías temáticas y un plano didáctico que reúnen obras de 23 artistas de todo el país.
Segunda noche del 40° Festival del Pescador desde las 18 en el Espacio Recreativo Don Roque
Se presenta el Grupo Ahyre, que viene de un destacado éxito en Viña del Mar y Mario Pereyra con su propuesta popular. El festival amplió su propuesta hacia los géneros populares, pero su esencia folclórica se mantiene intacta.
Rompiendo Espejos a las 21 en Tribus
Rompiendo Espejos brindará su primer show del año en Santa Fe junto a Skamas como invitados. “Se viene una noche para agitar rocanroles irresistibles con lo mejor de Callejeros”, adelantaron.
Primera semifinal del Concurso de Bandas a las 20 en Tribus
Con los shows de Pats, Kasset, Las Calles Hablan, Caras Nuevas, OVDC, Silencio Espiral y Sofía Kern. Tras el cierre de la inscripción que contó con la presentación de más de 80 proyectos, 24 fueron elegidos por el jurado especializado. De ellos, ocho pisarán el escenario los domingos de enero, siendo elegidos dos por noche para la gran final, que tendrá lugar el domingo 1 de febrero.