Groenlandia, el "bloque de hielo" que puede fracturar a Occidente

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos el 21 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump reavivó una de las propuestas más controvertidas de su agenda: la adquisición de Groenlandia.
La política de Trump sobre Groenlandia podría desatar una crisis en la OTAN, al desafiar acuerdos históricos y provocar una respuesta defensiva de la UE.
Calificando la isla como un "vasto territorio casi deshabitado y subdesarrollado", Trump insistió en iniciar "negociaciones inmediatas" con Dinamarca para su control, argumentando razones de seguridad nacional e internacional. "Solo quiero un trozo de hielo. No quiero usar la fuerza", declaró, aunque agregó que sería imparable si lo hiciera.
Esta demanda no es nueva; en 2019, durante su primer mandato, Trump ya expresó interés en comprarla, y ahora, en medio de tensiones globales, la posiciona como esencial para contrarrestar influencias rusas y chinas en el Ártico. La importancia geopolítica de Groenlandia radica en su ubicación estratégica.
Es la isla más grande del mundo, con 2.166.086 kilómetros cuadrados y apenas 56.000 habitantes. Su vasto territorio la convierte en una pieza clave del Ártico, una región cada vez más disputada a medida que el cambio climático acelera el deshielo y comienza a habilitar rutas marítimas como el Paso del Noroeste.
Desde una perspectiva de defensa, su posición entre Norteamérica, Europa y Rusia -potencia euroasiática con creciente proyección ártica- la convierte en un bastión clave para la vigilancia del Ártico.
Estados Unidos opera allí la base aérea de Thule, hoy conocida como Pituffik Space Base, establecida en 1951 bajo un acuerdo con Dinamarca, que cumple funciones centrales en los sistemas de alerta temprana contra misiles balísticos y en operaciones espaciales.
En un contexto de rivalidad con China, que busca explotar minerales en la isla, y Rusia, que militariza el Ártico, el control de Groenlandia fortalecería la proyección de poder estadounidense, pero a costa de alianzas estratégicas.
Históricamente Groenlandia ha sido un tablero de ajedrez en los conflictos globales. Descubierta por vikingos noruegos en el siglo X, pasó a control danés en el siglo XVIII y se integró formalmente al Reino de Dinamarca en 1953, con un proceso de autonomía creciente iniciado en 1979.
Durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca fue invadida, la isla adquirió un alto valor estratégico. La Alemania nazi instaló de manera clandestina estaciones meteorológicas secretas en su costa oriental para apoyar las operaciones de submarinos en el Atlántico Norte.
Algunas de estas misiones -como la Operación Bassgeiger- buscaron anticipar condiciones climáticas clave para ataques a convoyes aliados, pero fueron finalmente detectadas y neutralizadas por fuerzas estadounidenses y danesas.
En 1941, con Dinamarca ocupada por la Alemania nazi, Estados Unidos firmó un acuerdo con el representante diplomático danés en Washington para asumir la defensa de Groenlandia, construir bases militares y evitar una ocupación alemana de la isla.
Tras la guerra, en 1946, el presidente Harry Truman ofreció 100 millones de dólares para comprarla, propuesta que Dinamarca rechazó. En 1951, un nuevo acuerdo bilateral reguló formalmente la presencia militar estadounidense, que se mantuvo de manera permanente.
Trump ha cuestionado ese arreglo histórico, calificando como un error estratégico la renuncia estadounidense a la isla, bajo el argumento de que Estados Unidos la rescató durante la guerra y nunca debió desprenderse de su control.
Esta disputa actual involucra directamente a la OTAN, fundada en 1949 en Washington D.C. por 12 naciones, con el objetivo original de contrarrestar la expansión soviética mediante un tratado de defensa colectiva cuyo núcleo se explicita en el Artículo 5: un ataque armado contra uno o más miembros de la alianza, en Europa o América del Norte, se considerará un ataque contra todos ellos.
Dinamarca, miembro fundador de la OTAN, extiende a Groenlandia la cobertura de la defensa colectiva de la alianza. La base de Thule (Pituffik Space Base) opera bajo acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Dinamarca, aunque cumple funciones centrales dentro de la arquitectura de seguridad de la OTAN. Sin embargo, las amenazas de Trump ponen en tensión ese entramado y socavan la cohesión aliada.
Su retórica arancelaria y la posibilidad de imponer sanciones comerciales a países europeos críticos de su postura reavivaron el fantasma de una crisis transatlántica. Atentos a ello, líderes como Emmanuel Macron denunciaron este tipo de enfoques como una expresión de la "ley del más fuerte", incompatibles con el espíritu del multilateralismo occidental.
En Davos, Macron rechazó aceptar pasivamente tales demandas y propuso represalias comerciales por parte de la UE, incluyendo la activación del instrumento anticoerción. Si Estados Unidos usara la fuerza podría activar el Artículo 5 contra sí mismo, amenazando la existencia de la OTAN. Una anexión de territorio danés por un miembro rompería la alianza militar desde dentro.
Países europeos, incluyendo Francia y Alemania, han enviado refuerzos militares a Groenlandia, y la UE considera una "bazuca comercial" para contrarrestar. La política exterior de Trump en este asunto se entrelaza con las elecciones de medio término de noviembre de 2026.
En Davos, sus mensajes fueron duales: hacia el mundo lanzó un ultimátum basado en la lógica de la fuerza y el transaccionalismo, relativizando incluso el valor estratégico de territorios como Groenlandia -presentada de forma despectiva como poco más que un "bloque de hielo"- y vinculando los compromisos de seguridad internacional a supuestas deudas acumuladas con Estados Unidos.
A los estadounidenses les brindó un discurso nacionalista que resalta "América Primero", criticando a Europa como descarriada y abrazando teorías conspirativas sobre inmigración. Esto busca movilizar su base republicana, erosionada por controversias como la intervención en Venezuela, para retener el control del Congreso.
Sin embargo, el riesgo es alto: una escalada podría alienar a votantes moderados y aliados, impactando negociaciones en Ucrania y Gaza, donde Trump propone "Juntas de Paz" rechazadas por Europa.
En definitiva, el interés de Trump en Groenlandia no es solo territorial, sino una prueba para la OTAN y el orden transatlántico. Europa analiza fortalecer su autonomía defensiva mientras Estados Unidos reflexiona si su Doctrina Monroe vale el costo de aislarse.
El autor es Analista Internacional, especialista en Defensa, docente de Ciencia Política.