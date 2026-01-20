¿Fin de la teocracia o guerra total con Trump?

No son pocos los analistas y expertos internacionales que entienden que la actual escalada de protestas y manifestaciones populares en la República Islámica iraní son el reflejo de un quiebre cultural y político. Advierten implicaciones globales que podrían redefinir el equilibrio de poder en la región.
El movimiento de protesta tuvo su momento pico los días 8 y 9 de enero pasados, con una explosión de manifestaciones en todo Irán.
¿Y si el colapso de un régimen nuclear como Irán desata una nueva era de caos global, donde superpotencias chocan por el control del petróleo y la influencia en Oriente Medio? La crisis en Irán ha escalado a niveles sin precedentes desde finales de diciembre de 2025.
Las protestas, inicialmente detonadas por una aguda crisis económica -con inflación galopante, el desplome del rial y ajustes en subsidios al combustible-, han mutado en un desafío existencial al régimen teocrático. Según reportes, el número de fallecidos supera los 3.400 (*), con miles de detenciones, marcando la ola de disturbios más letal en los cuarenta y siete años de la República Islámica.
Factores subyacentes incluyen corrupción sistémica, descrita por expertos como un "saqueo" que prioriza intereses de élites sobre la estabilidad nacional, y un estancamiento político del presidente Masoud Pezeshkian, fuertemente criticado por su parálisis decisoria.
Estas manifestaciones, extendidas desde Teherán a ciudades periféricas, han incorporado consignas antirrégimen como "¡Muerte al dictador!", reflejando un quiebre cultural donde el miedo ha sido superado por la desesperación colectiva.
La pérdida de aliados clave, como Bashar al-Assad en Siria y Hezbolá en Líbano, debilitados por acciones israelíes- ha exacerbado la vulnerabilidad de Teherán, tras una breve guerra con Israel en 2025.
La posición de Estados Unidos, bajo la conducción de Donald Trump, se enmarca en una retórica de confrontación directa. Trump ha advertido que intervendrá si se reanudan las matanzas o ejecuciones, ofreciendo rescate a los manifestantes y amenazando con "dar duro donde más duele".
El Ayatolá Ali Khamenei. Crédito: WANA
Recientemente, aseguró que las muertes han cesado y no habrá ejecuciones, basándose en "buenas fuentes", mientras evacúa personal militar de la base Al Udeid en Qatar ante amenazas iraníes.
Esta postura refleja la estrategia de seguridad nacional de Trump, anclada en "América Primero": máxima presión sobre adversarios mediante sanciones y disuasión militar, priorizando la contención de Irán para proteger intereses energéticos y aliados como Israel y Arabia Saudí.
Sin embargo, su ambigüedad -"veremos qué pasa"- sugiere un cálculo pragmático, evitando compromisos directos que podrían empantanar a Estados Unidos en otro conflicto en Oriente Medio.
China y Rusia, por contraste, mantienen un apoyo implícito al régimen iraní, aunque los reportes disponibles no detallan declaraciones explícitas recientes.
Históricamente, Beijing ve a Irán como un socio clave en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, asegurando rutas energéticas y contrarrestando la hegemonía estadounidense. Moscú, aliado en Siria, utiliza a Teherán para diluir la influencia occidental en Eurasia.
El presidente chino, Xi Jinping. Crédito: Xinhua/Huang Jingwen
Aunque la reunión de emergencia del 15 de enero no derivó en resolución alguna (debido a las posiciones opuestas de China y Rusia, que priorizaron la no injerencia y criticaron el uso de los derechos humanos por parte de Estados Unidos), es previsible que cualquier intento futuro de resolución condenatoria enfrente su veto.
Sus intereses radican en preservar el statu quo multipolar, donde Irán actúa como baluarte contra la expansión de la OTAN y el control estadounidense del Golfo Pérsico.
Los intereses en juego son colosales: el control de rutas petroleras vitales, con el Estrecho de Ormuz transportando el 20% del crudo global; la proliferación nuclear, ante temores de que un Irán acorralado acelere su programa; y la estabilidad regional, amenazada por advertencias iraníes de atacar bases estadounidenses en Qatar y Arabia Saudí si es agredido.
Para Estados Unidos se trata de defender aliados suníes y contener el "eje de resistencia" iraní, ahora colapsado. China y Rusia buscan explotar divisiones para avanzar en un orden mundial posoccidental, invirtiendo en infraestructura iraní y vetando sanciones en la ONU.
Desde las teorías de relaciones internacionales, esta crisis ilustra el realismo clásico que da por sentado que los Estados actúan por intereses de poder y supervivencia. Irán, debilitado, recurre a amenazas balísticas para disuadir ataques.
Mientras tanto, Trump aplica realpolitik con presiones selectivas, evitando costos innecesarios, un enfoque que encaja con la doctrina "Paz a través de la fuerza" (peace through strength), encarnada especialmente en la política republicana estadounidense desde la Guerra Fría y el período de Ronald Reagan, que sostiene que una gran capacidad militar disuade a los enemigos y ayuda a mantener la paz.
El liberalismo destaca el rol de instituciones como la ONU, cuya sesión informativa de emergencia facilitó un debate abierto con testimonios de disidentes, aunque las posiciones de China y Rusia -defendiendo la no injerencia y criticando el uso de los derechos humanos por parte de Washington- evidencian sus límites en un sistema anárquico.
Donald Trump. Crédito: REUTERS/Nathan Howard
El constructivismo, por su parte, subraya cómo normas globales contra la represión -amplificadas por figuras exiliadas como Reza Pahlavi- están redefiniendo identidades colectivas, convirtiendo las protestas locales en un cuestionamiento profundo al régimen que mina su legitimidad tanto interna como externa.
Los efectos en el statu quo global son profundos: un colapso iraní podría realinear Oriente Medio hacia una paz americana, pero una escalada -con misiles contra bases estadounidenses- puede desembocar en una guerra regional que eleve precios del petróleo, desestabilice economías globales y acelere la rivalidad Washington-Beijing/Moscú.
Qatar y Arabia Saudí, expuestos, podrían inclinarse más hacia Washington, fragmentando alianzas multipolares. Y en dicho contexto, Trump, al pausar intervenciones, preserva recursos para confrontaciones mayores. Pero si las ejecuciones se reanudan, su doctrina podría forzar una respuesta que altere equilibrios nucleares.
Esta crisis no es meramente iraní: es el choque inevitable entre el realismo implacable de las potencias y las aspiraciones democráticas reprimidas, un test crucial para un orden internacional frágil que podría inaugurar una nueva era de turbulencia geopolítica global.
(*) Fuente citada por la agencia de noticias Reuters, y a la vez replicada por Deutsche Welle el domingo 18 de enero de 2026, asegura que el total de muertos podría superar los 5.000.
El autor es analista Internacional y docente de Ciencia Política.