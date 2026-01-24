El gobernador acompañará a la delegación santafesina al festival folkórico
En la previa a Cosquín, Pullaro se reunirá con su par Llaryora
En la agenda varios temas, entre ellos las negociaciones sobre modernización laboral. Scaglia se encontró con Santilli por el proyecto. El gobierno declaró huésped de honor al embajador de China que estará en la provincia entre lunes y miércoles venidero.
Pullaro con Llaryora volverán a encontrarse en la capital mediterránea y luego irán juntos a Cosquín.
El gobernador Maximiliano Pullaro viajará este sábado a Córdoba para acompañar a la delegación santafesina que participará de la noche inaugural del festival nacional de folklore en la ciudad de Cosquín. Antes, el mandatario se reunirá en la capital mediterránea con su par cordobés, Martín Llaryora.
El encuentro de los mandatarios será el primero del año, más allá de los contactos telefónicos y en la agenda está el análisis de las negociaciones por la llamada modernización laboral. Si bien el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo conversaciones directas con varios gobernadores en las capitales de provincia por el proyecto que discutirá el Senado en febrero, no se ha encontrado ni con Pullaro ni con Llaryora.
En cambio, Santilli tuvo en las últimas horas una reunión con la presidenta del bloque de diputados de Provincias Unidas, Gisela Scaglia. "Fue una muy buena reunión" se señaló en el gobierno santafesino donde en líneas generales el propio Pullaro se manifestó de acuerdo con los principales tópicos de la futura reforma laboral "siempre y cuando no afecte a las pymes".
Pullaro y Llaryora fueron los ejes centrales de la constitución de la alianza Provincias Unidas en las últimas elecciones legislativas nacionales. Más allá de las lecturas que se realicen sobre el resultado, hoy con 18 representantes es el tercer bloque en cantidad de integrantes solo superados por La Libertad Avanza (95) y Unión por la Patria (93). El cuarto, con 12 butacas, en el Pro. Los restantes espacios no superan los diez lugares.
En Provincias Unidas, 6 son cordobeses y 4 santafesinos. Entre los cordobeses está el ex gobernador, Juan Schiaretti quien no estará en la reunión de este sábado por encontrarse fuera del país. Entre los santafesinos, además de Scaglia están los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón más José Nuñez (Pro).
Los gobernadores además de las negociaciones por la modernización laboral avanzarán en temas de integración como la marcha del acueducto bi provincial y la necesidad de nuevos créditos externos para avanzar en el tendido que se hace desde Coronda y tendrá como primer gran objetivo San Francisco y luego la capital mediterránea.
Tras la reunión, Pullaro y Llaryora irán juntos a Cosquin para la primera luna del tradicional festival folklórico en su edición número 66 que tendrá a la delegación santafesina en el escenario con el homenaje al Brigadier Estanislao López a 240 años del nacimiento.
En Cosquín se iniciarán las actividades que la provincia realizará durante todo el año en homenaje a López.
La delegación santafesina está conformada por más de 50 artistas, con la participación central del cantante Juan Carlos Baglietto. La delegación presentará un espectáculo integral que combina música, danza y recursos visuales.
La delegación que irá a Córdoba. Foto: Gentileza Prensa Gobierno SF
La delegación santafesina está integrada por un cuerpo de danza de 42 personas y una banda de diez músicos, dirigida por Homero Chiavarino, con la participación central de Baglietto. La propuesta cuenta con dirección general de puesta en escena de Marcelo Tatú Díaz, dirección coreográfica de Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz, visuales de Pablo Guerini, y vestuario a cargo de Federico Sokolovsky Toobe y Lucas Ruscitti.
Seguridad
Maximiliano Pullaro destacó el "plan de seguridad y el método para llevarlo adelante" y sostuvo que "se logró lo que nadie creía posible en Santa Fe: pasar de ser la provincia con mayores niveles de violencia y delito a tener parámetros similares a los de otras provincias del país".
Pullaro destacó el "plan de seguridad y el método para llevarlo adelante".
En Cañada de Gómez, donde entregó móviles policiales, recordó que "hubo un ministro de Seguridad nacional que vino a decir que el narcotráfico había ganado la pelea. Sin embargo, muchos no claudicamos y trabajamos con valentía, decisión, inversión y método para resolver los problemas de seguridad. Hoy podemos decirle a toda la provincia y a la Argentina que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe".
El gobernador atribuyó los resultados "al trabajo de cada hombre y cada mujer de la Policía, tanto quienes están en la calle como las conducciones que toman decisiones operativas", y valoró además "el trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Inteligencia Criminal, que permitió ser eficientes en el uso de los recursos y las inversiones".
Destacó "la incorporación de 720 camionetas nuevas y 3.600 vehículos comprados en dos años. Nunca nuestra Policía tuvo tantos móviles, equipamiento y armamento", y subrayó que se trata de "una inversión estratégica, porque la seguridad es la principal prioridad: sin contener al delito y hacerlo retroceder, es imposible plantear objetivos de desarrollo para una provincia que quiere renovarse y crecer".