El gobernador acompañará a la delegación santafesina al festival folkórico

En la previa a Cosquín, Pullaro se reunirá con su par Llaryora

En la agenda varios temas, entre ellos las negociaciones sobre modernización laboral. Scaglia se encontró con Santilli por el proyecto. El gobierno declaró huésped de honor al embajador de China que estará en la provincia entre lunes y miércoles venidero.