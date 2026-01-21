El crimen de Jeremías Monzón

Pullaro: “La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”

El gobernador santafesino reiteró su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad penal y aseguró que la provincia avanza hacia una Justicia más eficiente, con diálogo institucional y cobertura total de vacantes antes del fin de su mandato.