Pullaro: “La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”
El gobernador santafesino reiteró su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad penal y aseguró que la provincia avanza hacia una Justicia más eficiente, con diálogo institucional y cobertura total de vacantes antes del fin de su mandato.
El gobernador volvió a referirse a la edad de imputabilidad.
En las últimas horas se habría filtrado un video a través de grupos de WhatsApp donde se muestra el cruento crimen del joven Jeremías Monzón. Conocido este episodio en la opinión pública, se le consultó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al respecto.
El mandatario volvió a pronunciarse a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal al considerar que el sistema legal debe juzgar los hechos cometidos y no la edad de quienes los protagonizan. En rueda de prensa, también destacó los avances logrados en la reforma y modernización de la Justicia provincial, fruto —según remarcó— de un proceso sostenido de diálogo institucional.
El mandatario evitó referirse a casos puntuales, pero subrayó que hechos de violencia extrema generan un profundo dolor social y obligan a repensar las políticas públicas. En ese marco, recordó que ya había planteado esta postura años atrás, incluso cuando defendió la ley antimafia en el Congreso Nacional, al sostener que la gravedad del delito debe ser el eje del juzgamiento.
Pullaro afirmó que el Código Penal fue concebido en una Argentina muy distinta a la actual y que hoy resulta difícil sostener que adolescentes de 14 o 15 años no comprenden la gravedad de sus acciones. “Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, insistió, y remarcó que la criminalidad cambió y exige respuestas legales acordes.
Según explicó, su mirada se transformó de manera profunda durante su paso por el Ministerio de Seguridad provincial, entre 2015 y 2019. Fue allí donde, al administrar directamente la seguridad pública, tomó contacto con niveles de violencia extrema que lo llevaron a replantear sus convicciones iniciales sobre el sistema penal juvenil.
En ese sentido, advirtió que en distintas jurisdicciones del país se detectaron mecanismos en los que adultos utilizan menores para cometer delitos graves. Aunque aclaró que no se refería a situaciones específicas, sostuvo que estos esquemas también estuvieron presentes en hechos resonantes ocurridos en Santa Fe, lo que refuerza la necesidad de actualizar la legislación vigente
“El delito debe pagarse como si lo cometiera un mayor”, sintetizó Pullaro al argumentar su postura. Para el gobernador, no se trata de una discusión ideológica sino de una respuesta institucional frente a nuevas formas de criminalidad que ya no encajan en marcos legales diseñados décadas atrás.
En paralelo, el gobernador destacó el proceso de transformación que atraviesa el Poder Judicial santafesino. Se mostró “muy satisfecho” por el diálogo alcanzado con la Corte Suprema provincial, luego de un período inicial marcado por tensiones que, con el tiempo, derivó en consensos amplios entre las instituciones democráticas.
Una de las marchas que se realizó tras el asesinato del joven.
Pullaro recordó que en 2024 y 2025 se logró el acuerdo para renovar tres integrantes de la Corte y que ya se trabaja para sumar otros tres miembros entre 2025 y 2026. El objetivo, señaló, es consolidar una nueva mirada sobre la administración de justicia en la provincia.
Además, valoró el trabajo conjunto con la actual Corte para cubrir vacantes judiciales. Indicó que durante el año pasado se lograron cubrir más de 100 cargos, una demanda histórica tanto de la Justicia como de la sociedad y de los colegios de magistrados de distintos puntos del territorio santafesino.
El gobernador explicó que también se realizaron ajustes en la distribución de cargas laborales dentro del sistema judicial. Algunas acordadas de la Corte y la sanción de una nueva ley orgánica permitieron corregir desequilibrios entre juzgados con exceso de trabajo y otros con menor demanda, mejorando la eficiencia del servicio.
De cara al futuro, Pullaro anticipó que, tras la feria judicial de enero, se retomarán las reuniones con magistrados para continuar con la planificación. En ese sentido, asumió el compromiso de avanzar hasta septiembre en la cobertura de vacantes, antes de que el calendario electoral limite los tiempos institucionales.
Con la nueva Carta Maga, la Corte Suprema quedó conformada por siete integrantes.
Si bien reconoció que la Justicia penal fue su principal preocupación inicial, aclaró que también existen déficits importantes en otros fueros, como Familia y Civil. Sobre esos ámbitos, afirmó que seguirá trabajando en conjunto con la Corte y los colegios profesionales para completar los cargos necesarios.
“Voy a terminar mi gobierno con todas las vacantes cubiertas”, aseguró el mandatario. Según concluyó, el proceso vivido en Santa Fe demuestra que, aun con diferencias y tensiones, el diálogo institucional permite modernizar el sistema judicial y ofrecer mejores respuestas a las demandas de la sociedad.