Imputaron al tercer menor involucrado en el crimen de Jeremías Monzón

El tercer menor requerido por la justicia por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino que apareció asesinado a puñaladas frente al Club Atlético Colón, compareció ante los tribunales de la ciudad de Santa Fe este martes.
La atribución delictiva se realizó este martes en los tribunales santafesinos. Interviene la Secretaría de la Niñez y se evaluará su estado de salud mental.
B.S.V., de 14 años, fue imputado por la fiscal de Menores, Ana Laura Gioria, como coautor del “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”.
La audiencia fue presidida por el juez penal Pablo Ruiz Staiger, quien previamente escuchó a Romina, la madre de Jeremías. Tras la atribución delictiva, dispuso la intervención de Secretaría de la Niñez y la realización de una evaluación de salud mental.
B.S.V. es el tercer imputado en el marco de la investigación, que comenzó el 18 de diciembre con la desaparición de la víctima. El último lunes de 2025 fueron imputados L.R.P., también de 14 años, y M.B.A., de 16. La adolescente fue privada de su libertad, y estaría alojada en un Centro Especializado para Menores.
“Hoy se reeditó de alguna manera la audiencia que ya había llevado a cabo mi colega, el fiscal Francisco Cecchini, respecto del otro adolescente que no alcanza la edad de imputabilidad”, explicó la fiscal.
“Se relató el hecho que la fiscalía entiende que él cometió, en coautoría con las otras dos personas. Se le hizo saber la calificación legal, la evidencia con la que contamos. Técnicamente es como una audiencia imputativa, pero bueno, con las características propias de que la persona a la que se le atribuye el hecho es un adolescente”, continuó.
Sobre la posible existencia de un cuarto involucrado, Gioria señaló que “la teoría del caso de la fiscalía nos presenta este escenario con tres coautores, tanto en lo que hace la planificación como la ejecución. De todas maneras, es algo que es muy reciente, se trabajó rapidísimo, pero la teoría del caso nuestra agotaría aquí la participación de personas”.
Consultada sobre cómo continuará el proceso, la fiscal de Menores indicó que “en relación a la adolescente que se encuentra cautelada, alojada en un instituto, robustecer todo lo que es la prueba para ya encaminarnos hacia un juicio”.
Insistió en que la investigación lleva pocas semanas y “hay mucha evidencia recolectada que hay que analizar, algunas desde el punto de vista digital forense, otras médicas, ADN y testimonios”.
Acerca del motivo detrás del brutal crimen, Gioria recordó que “no es necesario determinarlo para tener éxito procesal”. Además, “entendemos que hablar al respecto ahora puede entorpecer futuros testimonios y evidencia que pretendemos recabar”.
Por último, respecto al menor imputado este martes, la fiscal sostuvo que “ya se dispuso la intervención de la Secretaría de la Niñez y de salud mental para que hagan todas las evaluaciones correspondientes, y ellos delinearán el programa que corresponda”.
Luego la familia de Jeremías se dirigió a la prensa. “Él salió a andar en bici y estas bestias lo citaron y ejecutaron. Hicieron todo lo posible estos días para entorpecer todo lo que pudieron y ahora se van como si nada. Es horrible. No hay palabras para describir esto”, dijo Romina, su mamá.
Virginia, la tía de Jeremías, calificó la situación que están atravesando como una respuesta inaceptable de la Justicia, y criticó que el actual sistema penal juvenil "no nos protege" y permite que quienes mataron a Jeremías regresen a sus hogares impunemente. "No importa la edad, son asesinos", advirtió, y pidió que se legisle la baja de la edad de imputabilidad.
A su turno el abogado Bruno Rugna, que representa a la familia, manifestó que "ningún móvil que hayan tenido estos asesinos justifica semejante acto atroz".