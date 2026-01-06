Video: un "Rey Mago" resultó herido tras un aterrizaje fallido en Pergamino
El episodio ocurrió durante una celebración familiar en el Parque Belgrano, cuando un paracaidista caracterizado sufrió una fuerte caída al intentar descender frente al público y debió recibir asistencia médica.
“Gaspar” descendía en paracaídas y sufrió una caída al aterrizar.
En Pergamino, provincia de Buenos Aires, un festejo tradicional por la llegada de los Reyes Magos se vio empañado por un accidente que generó preocupación entre los asistentes. Uno de los paracaidistas que representaba a Gaspar sufrió una fuerte caída al momento de aterrizar y debió ser asistido de urgencia.
El episodio ocurrió este lunes en el Parque Belgrano, escenario elegido para la celebración que cada año reúne a cientos de familias. Como parte central del evento, tres paracaidistas caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltasar descendieron desde el aire ante la mirada del público, una postal habitual que suele marcar el inicio de las actividades recreativas.
La maniobra aérea se desarrollaba con normalidad hasta el momento del aterrizaje, cuando uno de los participantes tuvo dificultades para completar el descenso de manera segura.
Lamaniobraparaevitar al público
Según se informó, el paracaidista que encarnaba a Gaspar desvió su trayectoria en los últimos metros con el objetivo de no caer sobre las personas que se encontraban reunidas en el parque. Esa decisión evitó un riesgo mayor, pero derivó en un impacto violento contra el suelo.
Como consecuencia de la caída, el hombre sufrió una fractura de cadera, lo que obligó a activar de inmediato un operativo de emergencia en el lugar.
Rápidaasistencia
Tras el accidente, intervinieron fuerzas de seguridad y personal médico del SAME, que brindaron las primeras atenciones al herido y coordinaron su traslado para una evaluación más completa. La situación generó momentos de tensión entre los presentes, aunque el resto del evento fue suspendido para priorizar la atención sanitaria.
El hombre desvió su trayectoria para evitar al público y terminó impactando contra el suelo.
La llegada de los Reyes Magos en paracaídas forma parte de una tradición consolidada en Pergamino, acompañada por actividades pensadas para el disfrute de las familias. Si bien en ediciones anteriores el espectáculo se desarrolló sin inconvenientes, en esta oportunidad el festejo terminó marcado por el accidente sufrido por uno de los participantes.