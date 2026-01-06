San Jerónimo Norte vivirá una tarde especial con la llegada de los Reyes Magos

La ciudad de San Jerónimo Norte se prepara para vivir días especiales que combinan la alegría de las tradiciones con el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a la educación y la comunidad.
La iniciativa invita a las familias a salir a las veredas y compartir una tarde colmada de magia, sonrisas y emoción, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas por la infancia.
La ciudad de San Jerónimo Norte se prepara para vivir días especiales que combinan la alegría de las tradiciones con el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a la educación y la comunidad.
Por un lado, este martes 6 de enero, desde las 17:30 horas, San Jerónimo Norte recibirá la esperada visita de los Reyes Magos, quienes recorrerán las calles de la ciudad llevando alegría, ilusión y golosinas para los más chicos.
La iniciativa invita a las familias a salir a las veredas y compartir una tarde colmada de magia, sonrisas y emoción, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas por la infancia.
Autoridades municipales destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro que fortalecen los lazos comunitarios y promueven momentos de disfrute compartido.
En paralelo a estas propuestas recreativas y culturales, el municipio continúa reafirmando su compromiso con la educación pública y de calidad.
En ese marco, el pasado lunes 29 de diciembre se llevó a cabo la entrega oficial del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), correspondiente a las cuotas 3, 4, 5 y 6 del período 2025.
El acto contó con la presencia de autoridades municipales, directivos escolares y representantes de cooperadoras, en un encuentro que puso en valor el trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones educativas. Los fondos entregados permiten acompañar el funcionamiento de las escuelas y sostener proyectos que impactan directamente en la calidad educativa de la ciudad.
Durante la jornada se agradeció especialmente la participación de las instituciones beneficiadas: la Escuela Fiscal N° 323, la Escuela de Educación Media N° 220, la Escuela Técnica N° 696, el Jardín de Infantes N° 32, el Taller de Educación Manual N° 24, la Escuela Fiscal N° 324, la Escuela de Educación Media para Adultos N° 1031 y el Colegio San José.
Desde el municipio remarcaron que seguir invirtiendo en educación es apostar al desarrollo presente y futuro de San Jerónimo Norte, entendiendo que el acompañamiento a las instituciones educativas es una herramienta clave para construir una comunidad más inclusiva, con oportunidades y arraigo.
De esta manera, San Jerónimo Norte transita el inicio del año combinando tradición, participación comunitaria y políticas públicas que fortalecen el crecimiento local.