Esperanza: más de 600 estudiantes eligieron carreras de Ciencias Agrarias y Veterinarias

Tras el cierre de las inscripciones centralizadas, la Universidad Nacional del Litoral se prepara para recibir 9.788 aspirantes que ingresarán en febrero de 2026 a las carreras presenciales que se dictan en sus distintos centros universitarios y unidades académicas.