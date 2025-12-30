“No pueden quedar sueltos”: el dolor y el reclamo de justicia de la familia de Jeremías Monzón
La mamá y la tía del joven pidieron el máximo castigo para los responsables del homicidio tras reunirse con autoridades provinciales. Con dolor y firmeza, reclamaron que el crimen no quede impune mientras la causa avanza en un contexto judicial complejo.
En todo momento, las familiares de Jeremías recalcaron el apoyo de las fuerzas de seguridad y la comunidad en general.
Con la voz quebrada pero firme, la mamá y la tía de Jeremías Monzón volvieron a pedir justicia este martes 30. Antes y después de reunirse con autoridades provinciales, acompañadas por su abogado, reclamaron el máximo castigo y expresaron el miedo, la angustia y el dolor que atraviesa a toda la familia mientras la causa sigue abierta.
La reunión se realizó en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, con la presencia del ministroPablo Cococcioni, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes y el director de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli. Allí, la familia buscó respuestas, acompañamiento y el compromiso del Estado para que el crimen no quede impune.
“Destruyeron una familia”
En la previa del encuentro, Virginia, tía de Jeremías, puso en palabras un dolor que se renueva con cada avance de la investigación. “Queremos el máximo castigo para que estos asesinos no queden sueltos. Destruyeron una familia. Cada información nueva duele más, nos desgarra”, expresó y agregó que “nada nos va a devolver a Jeremías, pero no pueden estar libres y en colegios con otros chicos”.
A su lado, Romina, mamá de Jeremías, habló desde un lugar aún más íntimo. “Pido justicia. Pido que entiendan otras mamás que estos chicos están sueltos y que van a estar escolarizados con sus hijos”, advirtió.
También pidió mesura y respeto en el tratamiento público del caso. “Nada de la pena que recibió M. —refiriéndose a la joven que quedó presa— es justa, nada me va a devolver a Jere. Les pido, por favor, que se calmen con lo que dicen. Hay una familia atrás, hay abuelos atrás y estamos todos asimilando lo que pasó”, señaló.
Diego Martini, abogado de la familia.
Qué dejó la reunión con las autoridades
Tras el encuentro, el abogado de la familia, Diego Martini, explicó que se realizaron distintos planteos vinculados a la investigación y a la seguridad de los familiares. “Nos llevamos respuestas y compromisos del Ministerio para colaborar en todo lo necesario”, afirmó.
Martini aclaró que la causa continuará en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que podrían intervenir otros organismos del Estado. “Preferimos mantener la reunión en reserva por una cuestión investigativa, pero la sensación es buena”, indicó y fue claro al referirse a la persona que continúa prófuga. “La familia no maneja información. Si la tuviéramos, la aportaríamos de inmediato a la fiscalía”, aseguró.
Al salir del Ministerio, Virginia, tía de Jeremías, volvió a tomar la palabra y destacó el acompañamiento recibido desde el primer momento. “No nos han dejado solas. Yo sé que nada es suficiente, pero estuvieron todos. Desde el municipio de Santo Tomé hasta las fuerzas de seguridad”, remarcó.
De igual manera, Virginia recordó los días de búsqueda y la movilización de toda una comunidad. “En Santo Tomé salió toda la ciudad a buscarlo. Un país entero está llorando a Jere como lo estamos llorando nosotros”, dijo.
Romina y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón se reunieron post reunión en el Ministerio de Seguridad.
Miedo, protección y una investigación en curso
Pese al acompañamiento, la familia expresó su temor y pidió protección. “No tenemos nombres, no tenemos caras, no sabemos quiénes son. Nos arrebataron a Jere y tememos por mis padres, por mis hermanas, por mis sobrinos”, advirtió la tía del joven.
Sobre la investigación, insistió en que aún hay aspectos por esclarecer y que todo está en manos de la fiscalía y los abogados querellantes. “Pedimos que todos los organismos trabajen coordinadamente. Esto no puede quedar impune”, sostuvo Virginia.
La familia también reclamó cuidado en la difusión de información sensible. “Si existiera algún material como un video, pedimos responsabilidad. No queremos que mi hermana o mis abuelos tengan que revivir cómo ejecutaron a mi sobrino”, expresó Virginia.
El pedido de la familia se inscribe en una causa compleja, atravesada por la participación de menores y con instancias judiciales todavía en pleno desarrollo. La investigación continúa a cargo del fiscal de Menores, Francisco Cecchini, mientras se profundizan las medidas para esclarecer completamente lo ocurrido y definir las responsabilidades penales correspondientes.