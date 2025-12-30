Tras la reunión en el Ministerio

“No pueden quedar sueltos”: el dolor y el reclamo de justicia de la familia de Jeremías Monzón

La mamá y la tía del joven pidieron el máximo castigo para los responsables del homicidio tras reunirse con autoridades provinciales. Con dolor y firmeza, reclamaron que el crimen no quede impune mientras la causa avanza en un contexto judicial complejo.