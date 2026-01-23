Extraordinarias en el horizonte

Santilli sumó a Weretilneck y Frigerio a la mesa de apoyos a la reforma laboral

Nuevas reuniones del titular de Interior con los gobernadores de Río Negro y Entre Ríos. Con el calendario legislativo cada vez más cerca, el Gobierno busca mostrar músculo político. Mientras, aparecen dudas por el impacto del capítulo impositivo en el proyecto.