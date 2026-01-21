Extraordinarias en puerta

Santilli suma postales provinciales cosechando apoyos para la reforma laboral

El ministro del Interior continúa con de reuniones con gobernadores para juntar respaldos al proyecto que es eje central del gobierno para las sesiones de febrero. La oposición, en tanto, promete que la discusión no será “serena”. Mientras cámaras empresariales observaron artículos que anticipan conflictos legales.