Santilli suma postales provinciales cosechando apoyos para la reforma laboral
El ministro del Interior continúa con de reuniones con gobernadores para juntar respaldos al proyecto que es eje central del gobierno para las sesiones de febrero. La oposición, en tanto, promete que la discusión no será “serena”. Mientras cámaras empresariales observaron artículos que anticipan conflictos legales.
Santilli en Villa La Angostura, donde se reunió con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
Mientras las miradas del mundo se posan sobre las cumbres suizas, Diego Santilli sigue viajando por las rutas argentinas para cosechar voluntades provinciales en torno a la reforma laboral que comenzará a ser tratada desde la primera semana de febrero en el Congreso.
El ministro del Interior continuó este miércoles su recorrida federal con una escala en Neuquén, donde se reunió con el gobernador Rolando Figueroa en Villa La Angostura, en busca de seguir sumando voluntades políticas para el proyecto sobre el que hace eje el Gobierno durante las sesiones extraordinarias.
El encuentro se realizó en El Messidor, la residencia oficial del gobernador, y formó parte de una secuencia que la Casa Rosada viene ordenando de cara al calendario legislativo que abarca del 2 al 27 de febrero, tal como el presidente Javier Milei dejó firmado antes de su viaje a Davos.
Previamente, Santilli estuvo el martes en Salta, donde visitó al gobernador Gustavo Sáenz, y en agenda tiene previsto para este jueves otra parada en la vecina provincia de Entre Ríos, para reunirse con Rogelio Frigerio, de vínculo cercano con el Ejecutivo. En esa línea, en el Gobierno recuerdan el acompañamiento expreso que fue dado por los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan, Leandro Zdero de Chaco y Alfredo Cornejo de Mendoza.
Puntos comunes
En Neuquén, la conversación con Figueroa incluyó ejes productivos y convenios petroleros, pero el mensaje de fondo fue el mismo que Santilli repite en cada provincia. Según se informó, el funcionario sostuvo que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, y remarcó que avanzar con un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.
Santilli mantiene activa la agenda de Casa Rosada.
Del lado neuquino, Figueroa buscó mostrar una experiencia propia como argumento y, de paso, fijar límites. “En Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”, afirmó el gobernador en un posteo en X. Y cerró con lo que se presume como un guiño a la reforma: “Acompañamos cada iniciativa que impulse el desarrollo y planteamos lo que consideramos prioritario, siempre cuidando nuestra neuquinidad y pensando en el futuro”.
La oposición promete pelea
Mientras el Gobierno despliega su optimismo, la oposición avisa que no se va a quedar mirando. Así lo dejó en claro este miércoles el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien cuestionó el “achicamiento” del temario previsto para las extraordinarias y apuntó directamente a la reforma laboral como el centro de la pulseada.
“Con el último decreto del Presidente, hubo un achicamiento del temario”, dijo el diputado santafesino que lidera el bloque peronista, y anticipó un escenario incómodo para el oficialismo: “No me parece que vaya a haber un tránsito fácil en el Senado”.
Martínez también puso el foco en la estrategia política del Gobierno, que concentra sus fichas en un solo casillero: “Las expectativas se focalizaron en el proyecto de reforma laboral”, planteó el santafesino, y sumó una advertencia sobre el resto del temario: “Mandaron el acuerdo del Mercosur – UE, pero hay que ver cuándo se trata porque no hay un texto definitivo aún al cual se haya tenido acceso”.
El diputado santafesino Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria. Crédito: HCDN.
“La expectativa va a estar en la reforma laboral y nuestro espacio tiene que poner toda su energía política en generar las articulaciones con otros espacios políticos para frenarla”, afirmó. Y endureció: “Lejos de ser una reforma que plantee mejoras en las condiciones de derechos de los trabajadores y que genere puestos de trabajo, es claramente regresiva. Hay que trabajar para su rechazo”.
Asimismo, apuntó contra la gira de Santilli con ironía, como quien dice “dejen de vender humo”: “No vi nada nuevo en la gira de Santilli. Va siempre a visitar a los mismos”, lanzó.
Respaldo con peros
La discusión por la reforma laboral también empezó a tener lugar más allá de los posicionamientos políticos. Las comisión técnica a cargo del proyecto comenzará la próxima semana a recibir cámaras empresarias y sectores sindicales para analizar posibles cambios al texto de modernización laboral.
El proyecto está planteado como un texto de 180 artículos y cuenta con dictamen de mayoría logrado en diciembre, por lo que se presume poco probable que se introduzcan cambios antes de que la iniciativa llegue al recinto.
En ese sentido, la CAME manifestó públicamente su apoyo a la reforma, pero advirtió sobre cinco puntos específicos que presumen podrían generar complicaciones a futuro. Los artículos en cuestión son el 126, 128, 130, 131 y 132.
El foco de la advertencia, según salió a plantear la entidad, está en que esos cambios “podrían generar inestabilidad en el sector productivo”. Uno de los puntos centrales es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
El presidente de la entidad, Ricardo Diab, dijo en declaraciones radiales que “estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”. En la misma línea, sostuvo que desarmar el entramado actual sin transición “generaría más caos que soluciones en este momento”.
Diab también se detuvo en el artículo 128, referido a la quita de obligatoriedad de los aportes patronales, y lo explicó en clave de equilibrio de fuerzas: esa medida, dijo, dejaría a las cámaras en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical. Según su visión, el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.
El planteo se completa con otra alarma: los artículos 130, 131 y 132, advirtió la entidad, “pueden traer conflictos legales futuros”, de acuerdo al análisis de sus asesores jurídicos.
En ese sentido, desde CAME aseguraron que sus representantes mantuvieron reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de gobernadores con el objetivo de que se contemplen las observaciones antes de la votación definitiva.