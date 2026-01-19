En el Congreso de la Nación

El acuerdo Mercosur-UE y la reforma laboral encabezan las extraordinarias

El propósito es dar sustento jurídico lo antes posible al convenio comercial. La modernización del régimen de empleo ya tiene cronograma, con negociaciones en marcha. La ley de Glaciares y la designación de Iglesias como embajador completan la agenda.