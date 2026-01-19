Sesiones extraordinarias

El Gobierno convocó al Congreso del 2 al 27 de febrero para tratar una agenda clave

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias durante febrero. La agenda de temas será definida por el Poder Ejecutivo y se dará a conocer a través de un anexo oficial. El llamado se produce en un contexto político y económico atravesado por reformas estructurales y debates sensibles.