Casa Rosada apura la negociación con los gobernadores para aprobar la Reforma Laboral
Los mandatarios provinciales hacen valer su poder de fuego en el Congreso nacional y buscan impedir recortes de impuestos coparticipables como Ganancias, a la vez que aprovechan para exigir a la Nación que cumpla con deudas que tiene en sus distritos
Milei, los gobernadores y una negociación "de ajedrez" para el reparto de fondos de cara a la reforma laboral.
Mientras Javier Milei continúa con su agenda de visitas locales e internacionales, entre las que hizo una presencia en Jesús María -con actuación incluida junto al Chaqueño Palavecino- y la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, en la Casa Rosada se trabaja denodadamente para conseguir que el proyecto de Modernización Laboral se transforme en ley.
El encargado de encabezar las negociaciones con los gobernadores es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya estuvo con varios aliados y acuerdistas como Ignacio Torres (Chubut); Leandro Zdero (Chaco); Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Según pudo saber El Litoral, estos dos últimos ya le manifestaron al funcionario del PRO que van a respaldar la iniciativa en el Congreso en las Sesiones Extraordinarias de febrero. La semana pasada, y por diversos motivos, no se concretó el encuentro en Balcarce 50 con el pampeano, Sergio Ziliotto. El lunes fue por cuestiones climáticas y el viernes debido a "temas personales" del mandatario provincial del Partido Justicialista, se informó desde su entorno. Es obvio que hay otros motivos por los que el hombre que no apoyó el Presupuesto 2026 viene postergando la cita (ahora sin fecha), que él mismo pidió que no se realizara en su territorio sino en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.
Coparticipación
Una de esas trabas gira en torno a lo que también plantean la mayoría de sus pares: la baja impositiva que promueve en Ganancias el gobierno libertario, y que con la aprobación del artículo 191 haría que las provincias dejarán de percibir 1,5 billones de pesos anuales.
El texto proyecta disminuir las tasas del impuesto a las sociedades en el trecho del 30% al 27% y el del 35% al 31,5%. Se trata de una merma en la alícuota para grandes empresas y la exención del mismo arancel dirigido a los que alquilan o venden inmuebles, al igual que para aquellos que tienen ingresos por depósitos bancarios.
El último día de la semana la Mesa Política se reunió durante dos horas en el Salón Eva Perón del edificio rosado y analizó el cuadro de situación. Es que la explicación que se les dio a varios de los caudillos territoriales no los convenció. "Esa merma será compensada por la generación de empleo genuino", certificó una fuente oficial que se les dijo.
Frente a la negativa que complicaría aprobar la normativa, los altos funcionarios de La Libertad Avanza arrojaron sobre la mesa dos posibles soluciones. Una tiene que ver con volver a otorgar beneficios a los jefes distritales, tales como Aportes del Tesoro Nacional (ATN), obra pública y ayuda en especificidades locales. La otra es más contundente: dejar para más adelante los cambios tributarios y quitar el capítulo que espanta a los gobernadores en razón de la pérdida de fondos coparticipables que ello les generaría.
Santilli y Cornejo coincidieron sobre "la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral".
Más encuentros
Santilli viaja este lunes a San Juan donde se verá con otro de los caciques del peronismo, nos referimos al antikirchnerista Gustavo Sáenz. El próximo miércoles -sino hay cambios de último momento- estará en Neuquén donde se entrevistará con Rolando Figueroa y el jueves en Entre Ríos, donde se verá con su colega de Propuesta Republicana, Rogelio Frigerio.
La comandancia libertaria sabe que cualquier recorte a los estados provinciales derivaría en una derrota asegurada en el Parlamento nacional, por eso el ministro de Economía, Luis Caputo, es el principal impulsor de priorizar la salida de la norma, que, según infieren en el Palacio de Hacienda, haría bajar el Riesgo País y abriría la posibilidad de una verdadera apertura hacia los mercados de deuda internacional.
"Acumular reservas trae aparejada la tranquilidad de quienes son acreedores de la Argentina. Es una lógica financiera que, de todos modos, hay que ir administrando con astucia, porque en el medio tenés que cumplir con acreedores sin que se te vaya el dólar de las manos. 'Toto' (Caputo) lo está consiguiendo, pero la materialización de las reformas es primordial para seguir en esta línea", le expresó a este diario un alto asesor gubernamental.
Partida de ajedrez
En medio de las deliberaciones, los mandatarios provinciales aprovechan la partida de ajedrez para reclamar, entre otras cosas, el reparto del gravamen a los combustibles líquidos que quedó trunco en el Poder Legislativo. Aparecen entre otras peticiones, el pago de acreencias con las cajas previsionales, en las que algunos distritos han alcanzado la firma de entendimientos con la Nación.
Están los casos de Chaco, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Neuquén firmará un convenio al respecto y Chubut apura algo similar. Por su parte, Santa Fe no tuvo acercamientos con la administración central y sostiene una puja por casi 2 billones de pesos con la Rosada.
En base a la contabilidad de esa provincia, el radical Maximiliano Pullaro se mostró a favor de aminorar Ganancias pero a cambio de que la Nación retome la transferencia de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y salde la deuda acumulada en ese rubro.
Pullaro apoyó bajar Ganancias, pero pidió que Nación cubra el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Es que de acuerdo al último análisis de finanzas locales que emite periódicamente el Ministerio de Economía, el Tesoro santafesino aportó en 2025 -sin contar diciembre que aún no está disponible- $221.610,47 millones para cubrir el descubierto en los fondos previsionales. Esto implica más del doble de la posible caída de ingresos por los cambios en el tributo ganancial.
Otro socio de la fuerza violeta, el mendocino Cornejo, reiteró exigencias referidas, por ejemplo, a la terminación de la Ruta 40 que va a San Juan, el tramo Bardas Blancas que llega al límite con Neuquén, licitar definitivamente la Ruta 7 en Alta Montaña y agilizar los dos puentes pendientes sobre la RN 40.
Otros gobernadores del norte, como el tucumano Osvaldo Jaldo, está haciendo hincapié en la reducción de la actividad económica, intentando hacer valer con estas críticas los votos que tiene en los recintos de ambas cámaras del Congreso nacional.
Las tratativas continuarán a contrarreloj lo que resta de enero. La firma del decreto que convocará a las sesiones extraordinarias podría concretarse el 2 de febrero y la sesión en la Cámara baja tiene como fecha el 11 del mismo mes, con el objetivo de que, si las cosas salen como espera LLA, rápidamente sea girada a Diputados, donde no debería sufrir cambios que retrasen la aprobación definitiva.