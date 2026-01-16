Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores por Ganancias
En medio de la discusión por la reforma laboral, la Casa Rosada analiza mecanismos de compensación para gobernadores aliados que rechazan cambios impositivos, en especial en el Impuesto a las Ganancias. El debate interno busca asegurar los votos necesarios en el Congreso sin resignar el núcleo del proyecto oficial.
Javier Milei sigue de cerca las negociaciones políticas. Crédito: Reuters.
El gobierno de Javier Milei estudia habilitar una serie de compensaciones para contener a gobernadores que manifiestan reparos sobre puntos clave de la reforma laboral. El objetivo es evitar fisuras en un bloque de aliados provinciales que resulta decisivo para el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Uno de los principales focos de tensión está dado por la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias. El tributo es coparticipable y cualquier cambio impacta de manera directa en la recaudación de las provincias, un dato que preocupa a los mandatarios en un contexto de ajuste fiscal sostenido.
En ese escenario, varios gobernadores que acompañaron al Ejecutivo en votaciones anteriores no ocultan sus diferencias. En la Casa Rosada reconocen que el respaldo no está garantizado y que será necesario ofrecer señales políticas para sostener los apoyos necesarios.
La discusión será uno de los ejes centrales de la reunión de mesa política convocada para este miércoles a las 10 por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se pondrán sobre la mesa las distintas alternativas que evalúa el oficialismo para destrabar el conflicto.
Gobernadores aliados expresan reparos por el impacto de Ganancias en la recaudación. Crédito: Reuters.
Compensaciones en debate
Dentro del Ejecutivo conviven posturas contrapuestas. Un sector propone avanzar con soluciones puntuales, adaptadas a los reclamos específicos de cada provincia, como transferencias, obras o ajustes en otros esquemas de reparto. La idea es “compensar” sin modificar el corazón de la reforma.
Otros funcionarios, en cambio, rechazan de plano esa posibilidad. Sostienen que abrir la puerta a concesiones fiscales debilita el mensaje de orden macroeconómico que busca consolidar Milei y puede generar un efecto dominó de nuevos reclamos provinciales.
Los más reticentes a ceder aseguran que los gobernadores terminarán alineándose por el impacto positivo que la reforma laboral tendría en sus territorios. Argumentan que la flexibilización del mercado de trabajo podría mejorar el empleo formal y ampliar la base tributaria en el mediano plazo.
En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca las conversaciones. Su presencia en el intercambio político está vinculada a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y evitar compromisos que alteren las metas trazadas por el Palacio de Hacienda.
Luis Caputo participa del debate interno para resguardar el equilibrio fiscal.
La estrategia legislativa
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo ajusta su estrategia parlamentaria. El equipo negociador trabaja para llegar a consensos antes de que el proyecto ingrese en una etapa decisiva de debate, con la intención de capitalizar un nuevo triunfo legislativo.
El armado incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; al operador Eduardo “Lule” Menem y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La coordinación entre política y economía aparece como un punto clave. La Casa Rosada busca evitar que las tensiones con las provincias se transformen en un obstáculo insalvable y apuesta a cerrar acuerdos que le permitan avanzar con una de las reformas estructurales centrales de su programa de gobierno.
El desenlace dependerá de cuánto esté dispuesto a ceder el Ejecutivo y de la capacidad de los gobernadores para sostener una posición común. Por ahora, la negociación sigue abierta y con final incierto.