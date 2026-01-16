Pulseada fiscal

Reforma laboral: Milei evalúa compensaciones a gobernadores por Ganancias

En medio de la discusión por la reforma laboral, la Casa Rosada analiza mecanismos de compensación para gobernadores aliados que rechazan cambios impositivos, en especial en el Impuesto a las Ganancias. El debate interno busca asegurar los votos necesarios en el Congreso sin resignar el núcleo del proyecto oficial.