Milei se mudó dentro de Olivos: ahora duerme donde se guardaban herramientas
El presidente Javier Milei reveló que ya no duerme en el dormitorio principal de la Quinta de Olivos. Eligió instalarse en una pequeña construcción lateral, originalmente destinada al guardado de herramientas. La decisión refleja su estilo de vida austero y su visión personal del poder.
Durante una entrevista emitida por CNN en Español, el presidente Javier Milei sorprendió al contar que ya no duerme en el tradicional dormitorio presidencial de la Quinta de Olivos. En su lugar, se trasladó a una construcción secundaria dentro del predio, conocida internamente como “la casita donde se guardaban las herramientas”.
“Yo ya descubrí qué es lo que me da felicidad en la vida y obro acorde a eso”, afirmó Milei, al explicar su decisión de habitar ese espacio más pequeño y alejado del núcleo central de la residencia.
La quinta presidencial de Olivos, ubicada a 17 km de la Casa Rosada, tiene una rica historia.
Por qué se fue del cuarto presidencial
Según relató el mandatario, la mudanza se dio luego de haber vivido los primeros meses en la habitación principal de la quinta. Sin embargo, con el correr del tiempo, prefirió instalarse en una zona más austera y reservada. La decisión se enmarca en su búsqueda de una vida más simple y conectada con sus principios personales, en línea con su estilo de liderazgo disruptivo.
Además, Milei explicó que la reubicación fue pensada también por motivos logísticos vinculados a sus cuatro perros mastines ingleses —a los que considera sus “hijos”—, ya que debieron construirse caniles adecuados antes de su instalación definitiva.
En la misma entrevista, el jefe de Estado anticipó que, una vez concluido su mandato —o incluso una eventual reelección—, se retirará de la política para radicarse en el campo, escribir libros, dar conferencias y convivir con sus mascotas. “No me guía el dinero, ni el poder. Me guía la convicción y la verdad”, sostuvo.
Esta proyección vital se alinea con una figura presidencial que ha elegido marcar diferencias claras con sus antecesores, no solo en lo discursivo o político, sino también en aspectos simbólicos de su vida cotidiana.
La Quinta presidencial de Olivos es la principal residencia oficial del presidente de la Nación Argentina.
El mantenimiento de Olivos en debate
La decisión del presidente también reaviva el debate sobre los costos y la utilidad de la Quinta Presidencial. Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2024, el Estado destinó más de 290 millones de pesos al mantenimiento del predio, sin incluir sueldos del personal. Los gastos contemplan consumo eléctrico, servicios, mantenimiento de parques y provisión de alimentos.
La mudanza de Javier Milei a una pequeña construcción dentro del predio de Olivos no es solo una rareza: es una acción que condensa su visión del poder, su estilo personal y su forma de comunicar. Lejos de los protocolos tradicionales, el presidente busca dar señales de austeridad y autenticidad, aún en los detalles más íntimos de su vida diaria.