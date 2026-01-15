Residencia presidencial

Milei se mudó dentro de Olivos: ahora duerme donde se guardaban herramientas

El presidente Javier Milei reveló que ya no duerme en el dormitorio principal de la Quinta de Olivos. Eligió instalarse en una pequeña construcción lateral, originalmente destinada al guardado de herramientas. La decisión refleja su estilo de vida austero y su visión personal del poder.