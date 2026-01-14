Milei recibió al nuevo embajador de Italia en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió este miércoles las cartas credenciales del embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, quien inició así formalmente su misión en Buenos Aires.
El presidente argentino recibió las cartas credenciales del nuevo representante italiano para el país con una ceremonia en la sede de gobierno, acompañado por funcionarios de Cancillería.
La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, constató la Agencia Noticias Argentinas.
Nicoletti representará al gobierno italiano que lidera la primera ministra, Giorgia Meloni, una de las principales aliadas internacionales de Milei por la sintonía ideológica entre ambos.
El día anterior, Nicoletti había mantenido una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó "la importancia que tendrá el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para incrementar las exportaciones y el nivel de las inversiones entre Argentina e Italia”.