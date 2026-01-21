El otro debate de extraordinarias

Qué se discute en la iniciativa para reformar la ley de Glaciares

El cambio es impulsado para permitir la explotación minera, con apoyo de gobernadores. Cuestionan que la actual norma es imprecisa y más abarcativa de lo necesario. El ambientalismo dice que la reforma es “regresiva” e inconstitucional. La cuestión del “ambiente periglacial”.