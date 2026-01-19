Reunión en Rosario

Modernización laboral, tarifas de gas y Cosquín, los temas del gabinete santafesino

Pullaro encabezó el encuentro donde Scaglia presentó el cuadro de situación sobre la discusión de la reforma laboral en el Congreso. Sábado, noche santafesina en el festival de Punilla, en Córdoba.