Modernización laboral, tarifas de gas y Cosquín, los temas del gabinete santafesino

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes, en la delegación Rosario del gobierno, el encuentro con el gabinete que contó con la participación de la diputada nacional Gisela Scaglia. Precisamente uno de los temas fue la marcha de la discusión en el Congreso del proyecto de modernización laboral habilitado por el Ejecutivo nacional para discutirlo en Extraordinarias en febrero.
Pero también se escuchó en el encuentro la explicación de la presentación realizada por el ministerio de Desarrollo Productivo para que la autoridad nacional de la competencia analiza el costo del gas natural que pagan industrias y usuarios de Santa Fe.
El tercer eje fue la presentación de la delegación de Santa Fe el próximo sábado en el festival de Cosquín, tema expuesto por la ministra de Cultura, Susana Rueda.
Scaglia preside el bloque de diputados de Provincias Unidas y explicó ante el gabinete el cuadro de situación política del proyecto de modernización laboral que está en manos del Senado. El objetivo del Congreso es tratar el tema en febrero y para ello hay conversaciones entre líderes de ambas cámaras. La decisión del gobernador Pullaro es que todos los temas que se discutan en el Congreso sean expuestos por Scaglia para que cada ministerio haga los aportes correspondientes.
En principio, Santa Fe respalda el proyecto de modernización laboral y observa cómo se realizan las negociaciones con otras provincias.
En tanto, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa dio detalles de la decisión del gobierno de la Nación de iniciar una investigación sobre el precio del gas para grandes usuarios tras la presentación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
La provincia sostiene que, con la mayor producción de Vaca Muerta, el gas es más barato y que las tarifas actuales no reflejan ese menor costo, afectando la competitividad de más de 400 industrias santafesinas.
Por último, Rueda adelantó aspectos de la presentación de Santa Fe el sábado en el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín. El espectáculo está dedicado a la figura del Brigadier General Estanislao López, con motivo del 240° aniversario de su nacimiento. La puesta en escena combina música y danza para resaltar el mensaje federalista y la historia santafesina.