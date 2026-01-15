ENERFE busca cobrar gas según su origen y optimizar transporte para grandes usuarios
La empresa plantea ajustar las tarifas de acuerdo al lugar de procedencia del suministro y reducir costos asociados al traslado, con el objetivo de que industrias y usuarios accedan a un pago más justo y transparente.
Medidas buscan que todos paguen un precio justo por el gas consumido. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Debido a que el ingreso de gas desde Bolivia prácticamente se detuvo y la producción del noroeste apenas cubre el consumo de la región, Rodolfo Giacosa, presidente de ENERFE, subrayó la importancia de que los precios reflejen el origen del suministro y que no se facture por transporte no utilizado. “Si el gas está viniendo deVacaMuerta, cóbrennos el gas de Vaca Muerta”, explicó a CyD Noticias.
El funcionario destacó que el objetivo es que los usuarios paguen un costo justo: “Esperamos que permita reducir los costos y, si no se reducen, por lo menos que se pague lo justo en cada lugar de la Argentina, porque hoy todo el mundo está peleando por reducir sus costos y no queremos estar pagando gas que no consumimos ni kilómetros de transporte que no utilizamos”.
Reacomodamiento
En esta línea, Giacosa anticipó cambios en los contratos vigentes, especialmente para empresas que compran a través de comercializadoras. “Va a haber mucho reacomodamiento porque hay contratos que están llevando el gas hasta Salta o contratos que vienen desde Salta que en realidad no existen”, afirmó.
Revisión de subsidios para garantizar equidad energética. Crédito: Archivo El Litoral
En cuanto a tarifas, señaló que la reducción de los kilómetros de transporte podría repercutir en los costos para grandes usuarios. Giacosa también se refirió a la reorganización de los subsidios, que ahora distingue entre quienes los reciben y quienes no, tanto en electricidad como en gas. “Todo el mundo empieza a pagar lo justo. Me parece que es sano para tener una competencia leal”, señaló.
GasoductoMetropolitano
Respecto a la infraestructura, Giacosa confirmó que el GasoductoMetropolitanoestá finalizando la etapa principal, con un avance cercano al 90%. Sin embargo, resta realizar un procedimiento especializado. “Nos falta el 'hot tapping', que se viene corriendo a las fechas porque no hay empresas que puedan hacerlo… solo hay cuatro empresas habilitadas por TGN que pueden realizarlo”, detalló.
El dirigente precisó que las estaciones reductoras de presión ya están terminadas y que la extensión hasta Arroyo de Leyes está casi lista. “Una vez que tengamos el 'hot tapping', ya se ingresa gas a todo el caño, queda todo el caño inertizado con el gas adentro y listo para empezar a utilizarse”, señaló.
Avance de las obras del Gasoducto Metropolitano. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Finalmente, enfatizó la relevancia de las redes urbanas para los sectores industriales y residenciales y recomendó a los vecinos preparar las instalaciones internas con gasistas matriculados para aprovechar la disponibilidad futura sin costos adicionales.