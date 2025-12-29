Decisión "aún no tomada"

Aguas: sube la morosidad y solo en la ciudad de Santa Fe hay mil hogares "pasibles de intimación"

Se comunicó la reducción del servicio a 143 hogares en los barrios de mejor posición económica de la capital provincial, con facturas impagas por un año, que van de 170 mil a un millón de pesos. Si no pagan, a 52 comercios e industrias se les cortará del suministro.