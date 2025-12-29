Aguas: sube la morosidad y solo en la ciudad de Santa Fe hay mil hogares "pasibles de intimación"
Se comunicó la reducción del servicio a 143 hogares en los barrios de mejor posición económica de la capital provincial, con facturas impagas por un año, que van de 170 mil a un millón de pesos. Si no pagan, a 52 comercios e industrias se les cortará del suministro.
La ciudad de Santa Fe, su río y en el centro de la imagen la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas. Foto: Fernando Nicola
El corte del servicio a medio centenar de industrias y comercios de la ciudad de Santa Fe y la reducción del suministro para 143 viviendas de los barrios con mejor valor inmobiliario de la capital provincial son apenas la superficie de un problema que preocupa a las autoridades de Aguas Santafesinas SA.
La sociedad anónima cuyas acciones pertenecen al sector público provincial y municipal (que recientemente renovó su contrato de vinculación con el Estado santafesino) enfrenta desde hace tres años una suba en la morosidad que pasó del 14% al 18%. En otras palabras, mientras que en 2022 el cumplimiento con el pago de las facturas era del 86% de la totalidad de las cuentas de los distintos tipos de usuarios (residencial, industrial y comercial), hoy ese valor se redujo al 82%.
Ante ese panorama, que por ahora no ha dañado el equilibrio de las cuentas entre ingresos y egresos, la proveedora de agua potable y cloacas en los distritos más poblados de la provincia de Santa Fe decidió salir a la calle a recuperar esos fondos.
Lo dicho: esta semana 143 hogares y 52 industrias y comercios de la ciudad capital de la provincia recibieron las correspondientes intimaciones que hablan de una reducción en el caudal de agua a suministrar en el primer caso y del corte del servicio en el otro.
Otra vista de la planta y la ciudad.
"Pueden pagar"
Darío Boscarol, miembro del Directorio de Assa, confirmó que la empresa comenzó por la ciudad de Santa Fe con estos operativos bajo una premisa: de los mil casos de hogares "pasibles" de ser intimados solo se lo hizo con aquellos que corresponden a sectores de la ciudad de altos ingresos, sobre "los que se corroboró" que no se encuentren ocupados por personas de bajos recursos o jubilados con magros ingresos.
Dijo que los usuarios residenciales a los que les cayó la intimación para que paguen deben no menos de un año de facturas. Y que sus números en rojo con la empresa van desde los 170 mil pesos al millóno más. "Todos deben por lo menos 12 meses de agua y cloacas y les estamos aplicando el procedimiento a quienes pueden sin dudas pagar", destacó.
El control de medidores por parte de operarios.
Boscarol recordó que hoy Aguas cuenta con una segmentación de los usuarios residenciales en cinco categorías y explicó que de ellas se tomó a los hogares calificados con mejores ingresos y valor de las propiedades.
"Lo planteamos también desde el punto de la equidad distributiva: no se ha pagado en estos casos el servicio que en la zona céntrica tiene buenas condiciones y presión y mientras tanto deben pagarlo también quienes sabemos que no gozan de las mismas características en su servicio, en los extremos de la red de distribución hay problemas de presión sobre todo en verano", admitió.
"Nosotros debemos cubrir los gastos operativos de la compañía con los ingresos", subrayó el funcionario y explicó: "si no revertimos el incumplimiento vamos a tener que aumentar tarifas y es lo que no queremos hacer", añadió. El director de Assa dijo que el equilibrio de esos números se mantiene y confirmó que "no hay déficit operativo", en los últimos 4 meses.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.