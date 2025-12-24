Santa Fe ciudad

Colastiné: se retira la cooperativa de agua de Las Paltas y buscan alternativas de solución

Alrededor de 200 conexiones brinda hoy la cooperativa de Agua Potable de Rincón a ese sector de Colastiné Norte. Hubo una reunión de autoridades municipales con Assa para evaluar vías de solución para esta coyuntura y también para proyectar la expansión del servicio a todo el barrio y al sector sur de Rincón.