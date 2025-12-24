Colastiné: se retira la cooperativa de agua de Las Paltas y buscan alternativas de solución
Alrededor de 200 conexiones brinda hoy la cooperativa de Agua Potable de Rincón a ese sector de Colastiné Norte. Hubo una reunión de autoridades municipales con Assa para evaluar vías de solución para esta coyuntura y también para proyectar la expansión del servicio a todo el barrio y al sector sur de Rincón.
Una calle de Las Paltas, en Colastiné Norte. Allí el servicio se originó con una "anomalía", dijeron desde Assa. Foto: El Litoral
La Cooperativa de Agua Potable de Rincón anunció que dejará de ofrecer el servicio en un sector de Colastiné Norte conocido como Las Paltas, cuestión que movilizó a los vecinos del lugar con la meta de seguir contando con el agua potable por red. Enviaron, al respecto, un petitorio a Aguas Santafesinas -ingresado el 22 de diciembre-, con copia a la Municipalidad de Santa Fe y al Enress. Desde el municipio ya se convocó este martes a una reunión con Assa para buscar una solución al problema e ir más allá: extender el servicio a todo el barrio.
En la nota, firmada por la Vecinal de Colastiné Norte se cita al artículo 14 de la Ley 13132 (Ley de Aguas) que dice que "el agua es tan importante para la vida y el desarrollo de la sociedad que ciertos aspectos de su gestión deben ser atendidos directamente por el Estado…". Más adelante, califican como "grave" que los habitantes se queden sin el abastecimiento de este líquido esencial y consideran que significaría "una regresión en los derechos".
En la nota, la vecinal exige conocer cuáles son "las medidas concretas, plazos y responsables" del municipio santafesino para que el servicio se continúe brindando. Pero también solicitan "un plan de acción" para asegurar que se extienda a todo el barrio de Colastiné Norte. A excepción de este sector, la mayoría de los vecinos actualmente consumen agua de pozo. En tanto, en Colastiné Sur el agua potable llegó en noviembre de 2022.
Ante esta situación, autoridades de la Municipalidad de Santa Fe y de Aguas Santafesinas SA mantuvieron un encuentro de trabajo. La reunión tuvo como eje el análisis de distintas alternativas para mejorar la provisión y ampliar el alcance del servicio de agua potable para los vecinos y vecinas de la Costa (incluida la ciudad de San José del Rincón).
Autoridades municipales y de la empresa Assa se reunieron para buscar soluciones integrales de mejora del servicio en Colastiné. Foto: Gentileza
"Anomalía de origen"
Uno de los participantes del encuentro -que tuvo al intendente Juan Pablo Poletti y a funcionarios de su gabinete en la mesa- fue Darío Boscarol, director de Aguas Santafesinas SA (Assa), junto a otras autoridades de la empresa, quien brindó precisiones sobre la situación actual y las alternativas en análisis.
En primer lugar, Boscarol aclaró que Aguas Santafesinas no tiene hoy competencia directa sobre el servicio en Las Paltas. "Assa no tiene potestades para la prestación del servicio en ese sector de Colastiné porque no está dentro de nuestro radio servido. Lo que hacemos es acercarle a la Municipalidad una propuesta de solución de fondo para el problema del agua potable en todo Colastiné y Rincón Sur", explicó, en diálogo con El Litoral.
Boscarol calificó la situación actual de provisión de agua por parte de la cooperativa de Rincón como una "anomalía de origen". Según explicó, "la cooperativa presta el servicio a partir de un convenio que se hizo cuando se desarrolló el loteo en la década del '80, mediante un contrato con los vecinos. Pero sucede que el poder concedente para habilitar a un tercero a prestar el servicio es la Provincia, a través de la Secretaría de Agua", remarcó.
Dejar de recibir el servicio de agua potable sería una "regresión en los derechos", dice la vecinal.
"Si la cooperativa quisiera continuar y regularizar su situación, debería ser habilitada por la Provincia y seguir prestando el servicio hasta que llegue el agua por acueducto, momento en el cual lo asume Assa", añadió.
En ese sentido, detalló que actualmente la cooperativa brinda abastecimiento a unas 200 conexiones y, el argumento para retirarse de Las Paltas, "es la inseguridad jurídica en la que se encuentra a raíz de esta situación anómala de origen, que nunca se llegó a regularizar".
Cuál sería la solución integral
Durante la reunión en el municipio, Assa presentó un proyecto técnico para una solución integral. "Llevamos un anteproyecto que prevé una traza de acueducto desde la planta potabilizadora de Rincón hasta un terreno cercano a la escuela Roca, donde se instalaría una cisterna. Desde allí se rebombearía el agua hacia Las Paltas y se distribuiría utilizando la red existente", explicó.
La obra tendría un costo estimado de 1.200 millones de pesos. "El intendente ya le acercó el anteproyecto al gobernador y al ministro de Obras Públicas, y está solicitando una reunión para avanzar", indicó Boscarol.
También aclaró que la planta potabilizadora de Rincón -que pertenece a Assa-, tiene capacidad suficiente para abastecer a Las Paltas, sin necesidad de ampliaciones. Ante la consulta, aclaró que "a la cooperativa de Rincón le entregamos agua en bloque y ellos se encargan de la distribución, pero la planta es de Assa".
Finalmente, destacó que la extensión del acueducto permitiría una mejora sustancial para toda la zona. Afirmó que "podría abastecer no sólo a Las Paltas, sino también a todo Colastiné Norte y a Rincón Sur", donde hoy consumen agua de pozo.
Colastiné Sur cumplió su sueño de recibir agua potable de red en 2022. Foto: Mauricio Garín
Salir de la coyuntura
No obstante, advirtió que la obra demandaría unos nueve meses de ejecución. Mientras tanto, va a ser necesario encontrar una solución de coyuntura, dado que la cooperativa tendría intenciones de irse -en principio- en mayo de 2026.
Según indicó el director de Assa, "la Municipalidad establece como prioridad solucionar el problema del agua potable en Las Paltas y se encargará de realizar gestiones con la cooperativa ante la urgencia. Todos entendemos que hay voluntad de darle una solución, pero el financiamiento y los tiempos aún están en definición".