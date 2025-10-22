#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Colector General

Firman el reinicio de la obra de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe

Desde Aguas Santafesinas S.A. anunciaron el acto que se llevará a cabo este miércoles.

La planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, desde el drone de El Litoral.
 13:31
Por: 

Este miércoles desde las 11 horas se lleva a cabo la firma del acta de inicio de la obra de Rehabilitación del Colector General de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénHabrá corte de agua este lunes en un barrio de la la ciudad de Santa Fe

Fue comunicado por Aguas Santafesinas S.A. respecto a las tareas paralizadas en la planta “Ingeniero Marcial Candioti” sobre Ituzaingó 1501.

El anuncio de la provincia de Santa Fe y ASSA.El anuncio de la provincia de Santa Fe y ASSA.

La paralización de las tareas no sólo ralentizó el proceso de renovación de la instalaciones de ASSA en la capital santafesina, sino que estiró las complicaciones en el tránsito del barrio Candioti Sur, que a su vez se vio afectado no sólo en la diaria de los vecinos, sino también a nivel comercial.

La deuda de Nación

El secretario de Agua y Saneamiento de la provincia de Santa Fe, Leonel Marmiroli, había confirmado en septiembre que Nación saldó la deuda con la UTE a cargo de la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe.

La planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, desde el drone de El Litoral.

"El estado de situación es el siguiente: hace aproximadamente 25 ó 30 días, la deuda, que era cercana a los 200 millones de pesos, se canceló por parte de Nación", explicó Marmiroli a El Litoral. "Esa deuda se canceló a valores históricos, de octubre y noviembre del año pasado, cuando se habían certificado los últimos avances importantes", detalló.

Mirá tambiénCómo vivimos: en la ciudad de Santa Fe, el 38% de los hogares aún no tienen desagües cloacales

Sobre las complicaciones que retrasaron el anuncio de este miércoles, Marmiroli indicó: "Hay una traba con lo que es el mecanismo de reajuste y redeterminación de precios de la obra. La ampliación de la planta empezó en 2022 y sufrió muchos vaivenes producto de la inflación. Hoy el mecanismo que se aplica no refleja el precio real de la obra, lo que impide que la empresa la quiera retomar".

El lunes 8 de septiembre hubo una reunión clave en Buenos Aires. Marmiroli destacó en la previa que "la intención de todas las partes es continuar la obra: la empresa (una UTE integrada por Supercemento, Basaa y Obring) manifestó la voluntad de seguir, Nación está en una actitud muy proactiva, y desde la Provincia estamos en contacto diario para avanzar. La clave es que se pueda ajustar el mecanismo de redeterminación y que los valores se acerquen al costo real".

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Aguas Santafesinas
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro