Firman el reinicio de la obra de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe

Este miércoles desde las 11 horas se lleva a cabo la firma del acta de inicio de la obra de Rehabilitación del Colector General de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe.
Desde Aguas Santafesinas S.A. anunciaron el acto que se llevará a cabo este miércoles.
Fue comunicado por Aguas Santafesinas S.A. respecto a las tareas paralizadas en la planta “Ingeniero Marcial Candioti” sobre Ituzaingó 1501.
La paralización de las tareas no sólo ralentizó el proceso de renovación de la instalaciones de ASSA en la capital santafesina, sino que estiró las complicaciones en el tránsito del barrio Candioti Sur, que a su vez se vio afectado no sólo en la diaria de los vecinos, sino también a nivel comercial.
El secretario de Agua y Saneamiento de la provincia de Santa Fe, Leonel Marmiroli, había confirmado en septiembre que Nación saldó la deuda con la UTE a cargo de la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe.
"El estado de situación es el siguiente: hace aproximadamente 25 ó 30 días, la deuda, que era cercana a los 200 millones de pesos, se canceló por parte de Nación", explicó Marmiroli a El Litoral. "Esa deuda se canceló a valores históricos, de octubre y noviembre del año pasado, cuando se habían certificado los últimos avances importantes", detalló.
Sobre las complicaciones que retrasaron el anuncio de este miércoles, Marmiroli indicó: "Hay una traba con lo que es el mecanismo de reajuste y redeterminación de precios de la obra. La ampliación de la planta empezó en 2022 y sufrió muchos vaivenes producto de la inflación. Hoy el mecanismo que se aplica no refleja el precio real de la obra, lo que impide que la empresa la quiera retomar".
El lunes 8 de septiembre hubo una reunión clave en Buenos Aires. Marmiroli destacó en la previa que "la intención de todas las partes es continuar la obra: la empresa (una UTE integrada por Supercemento, Basaa y Obring) manifestó la voluntad de seguir, Nación está en una actitud muy proactiva, y desde la Provincia estamos en contacto diario para avanzar. La clave es que se pueda ajustar el mecanismo de redeterminación y que los valores se acerquen al costo real".
