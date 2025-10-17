#HOY:

Habrá corte de agua este lunes en un barrio de la la ciudad de Santa Fe

Las tareas de mantenimiento afectarán a barrio La Guardia.

Imagen ilustrativa. Crédito: Archivo El Litoral
 15:10

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) informó a los usuarios del barrio La Guardia de la ciudad de Santa Fe que estará trabajando en el desvío de cañerías de la red de distribución de agua potable para futuras vinculaciones.

Por este motivo, el próximo lunes 20 de octubre entre las 08:00 y las 14:00 se suspenderá transitoriamente el suministro en el barrio La Guardia.

El anuncio de ASSA.

Los trabajos consistirán en el desvío de cañería para vincular a una futura cisterna y al tanque elevado existente.

En caso de registrarse algún episodio de turbiedad, el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

Imagen ilustrativa. Crédito: Archivo El Litoral

Desde ASSA también informaron que los reclamos y gestiones a través del Whatsapp 341 6 950 008 o www.aguassantafesinas.com.ar.

