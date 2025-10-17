Situación sanitaria

Dengue en Santa Fe: son ocho los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor

Esta semana, la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y detectó resultados positivos en cinco nuevos sectores que se suman a los tres ya confirmados. Para mitigar el riesgo, continúan las tareas preventivas y el cronograma de descacharrado asistido.