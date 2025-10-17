Dengue en Santa Fe: son ocho los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor
Esta semana, la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al mosquito que transmite la enfermedad y detectó resultados positivos en cinco nuevos sectores que se suman a los tres ya confirmados. Para mitigar el riesgo, continúan las tareas preventivas y el cronograma de descacharrado asistido.
Las ovitrampas son dispositivos que se colocan en distintos puntos de la ciudad para tener un monitoreo de la situación sanitaria en tiempo real. Archivo
Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios. En el último relevamiento se detectó la presencia del vector Aedes Aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad, en cinco nuevos barrios. La actividad se encontró por oviposición en Liceo Norte, Guadalupe Oeste, Sargento Cabral, Chalet y La Guardia. Mientras que las otras tres trampas que mostraron actividad del vector la semana anterior fueron ubicadas en Candioti Norte, Loyola Sur y Roque Sáenz Peña.
Es importante aclarar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Municipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.
El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.
Medidas de prevención
Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.
El Municipio monitorea de forma permanente la situación en los barrios e instruye a la ciudadanía en los cuidados preventivos. MCSF
En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas. Por ello, durante el viernes 17 se realizarán las tareas en Candioti, mientras que el cronograma continuará el 24 en Roque Sáenz Peña, y el 31 en barrio Sargento Cabral.
Los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.
Estar atentos
Durante los últimos años, la ciudad de Santa Fe atravesó una de las crisis sanitarias más severas vinculadas al dengue desde que se tiene registro. La circulación sostenida del virus, potenciada por condiciones climáticas favorables para el mosquito Aedes aegypti provocó un aumento exponencial de los casos.
La temporada 2023-2024 marcó un récord histórico, con brotes que pusieron a prueba la capacidad del sistema de salud y afectaron a prácticamente todos los barrios. Si bien en 2025 los contagios disminuyeron con la llegada del frío, las autoridades locales advierten que el dengue ya dejó de ser una enfermedad estacional para transformarse en un problema estructural de salud pública, que exige políticas sostenidas de control y educación comunitaria.
Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere desde el Municipio retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.
