La ciudad de Santa Fe permanece sin casos de dengue
Si bien el sistema de monitoreo entomológico municipal ya detectó actividad del vector en Candioti Norte, Loyola Sur y Roque San Peña (12 de abril), la capital santafesina permanece libre de la enfermedad viral. Desde el municipio local destacan que el descacharrado de patios continua siendo clave para evitar la propagación.
Los últimos casos de dengue reportados en la ciudad fueron a fines de mayo. REUTERS/Paulo Whitaker
Este lunes la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Santa Fe, Lorena Massari, confirmó que la ciudad de Santa Fe se mantiene libre de casos de dengue hasta el momento, aunque el sistema de monitoreo entomológico municipal ya detectó actividad del mosquito vector en varios barrios.
Ante la circulación del Aedes aegypti, Massari destaca que “el foco de la prevención continúa siendo el descacharrado”. A pesar de contar con la disponibilidad de la vacuna, es fundamental que cada santafesino “analice minuciosamente en sus casas qué objetos se pueden eliminar, dar vuelta o limpiar para evitar la propagación”.
Santa Fe no es considerada una ciudad endémica de dengue, ya que no se registran casos a lo largo de todo el año, siendo los últimos reportados a fines de mayo. No obstante, el municipio ha activado su sistema de vigilancia entomológica, que incluye 60 localizaciones de ovitrampas y otras 30 de trampas para mosquitos adultos.
Este sistema es crucial, ya que permite detectar el inicio de la actividad del vector, su pico máximo, la relación con factores como la temperatura o la lluvia y cuándo finaliza su circulación. "Que el vector tenga actividad, no significa que haya casos", destaca Massari.
Sin embargo, hay que destacar que la presencia del mosquito en una zona particular incrementa el riesgo de transmisión, ya que si pica una persona infectada en un barrio, luego puede picar a otros y transmitir la enfermedad.
A pesar de que la ciudad tiene acceso a la vacunación, esto no reemplaza al repelente ni al descacharrado.
El mapa de alerta
El monitoreo entomológico es dinámico, con un relevamiento semanal que puede mostrar variaciones de un barrio a otro. Los últimos tres barrios en los que se detectó actividad del mosquito fueron Candioti Norte, Loyola Sur y Roque Sáenz Peña (barrio 12 de Octubre).
En respuesta a estos hallazgos, la Municipalidad planifica acciones de descacharrado dirigidas a esas zonas. "Vamos a ir esta semana a Candioti Norte, pero vamos a ir informándoles a los barrios con antelación", indicó la Subsecretaria de Salud. El objetivo es trabajar junto a los vecinos, alertando sobre la presencia del vector para que intensifiquen las medidas de prevención.
El descacharrado es fundamental para que no crezca el mosquito vector del dengue. Crédito: El Litoral
El descacharrado sigue siendo fundamental
A pesar de que la ciudad se ha sumado al programa "Objetivo Dengue" de la Provincia, que incluye la disponibilidad de la vacunación, la funcionaria enfatizó que la medida de prevención más importante sigue siendo el descacharrado.
"Tenemos la suerte de que el dengue es una enfermedad transmitida por un vector, entonces, si controlamos el vector, el virus no circula”, afirmó Massari y agregó que “esto fue clave en el éxito de la última temporada, comparada con la epidemia de 2023-2024”.
Es importante recordar que “el Aedes aegypti necesita una pared firme para depositar sus huevos, por lo que la acción fundamental es eliminar o dar vuelta todos los elementos en casa que puedan funcionar como reservorio de agua”, remarca Massari. La clave es revisar minuciosamente los hogares y eliminar todo aquello que pueda fomentar la formación de criaderos.
Como medida de seguridad adicional, se recuerda a los vecinos que el personal municipal que realiza tareas de descacharrado está identificado con chaqueta y cucarda. Se insta a la comunidad a comunicarse con el 0800-777-5000 de la Municipalidad para verificar la identidad de quienes tocan su puerta.
