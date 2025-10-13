Aunque el mosquito circula...

La ciudad de Santa Fe permanece sin casos de dengue

Si bien el sistema de monitoreo entomológico municipal ya detectó actividad del vector en Candioti Norte, Loyola Sur y Roque San Peña (12 de abril), la capital santafesina permanece libre de la enfermedad viral. Desde el municipio local destacan que el descacharrado de patios continua siendo clave para evitar la propagación.