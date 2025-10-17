Tres siniestros viales en menos de 12 horas en la ruta de la costa de Santa Fe

La Ruta Provincial N° 1, conocida popularmente como la "ruta de la costa" de Santa Fe, fue escenario de una serie de siniestros viales que se registraron en un lapso de menos de 24 horas (entre la noche del jueves y la mañana del viernes), afectando la tranquilidad de la zona y complicando el tránsito en jurisdicción de Colastiné y La Guardia.
Peatón embestido
El primer accidente ocurrió durante la noche del jueves, alrededor de las 20 hs, específicamente en el kilómetro 0 de la Ruta 1, en la localidad de Colastiné.
El siniestro, que quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 28, involucró a un peatón que fue embestido por un vehículo. Un testigo clave, conductor de un Volkswagen Suran, relató a las autoridades que observó cómo dos vehículos que circulaban delante de él realizaban una maniobra brusca.
El peatón atropellado fue trasladado al hospital Cullen. Foto: Gentileza
La maniobra fue un intento de esquivar a un transeúnte en una zona que, según el testigo, carece de visibilidad. Pese a la maniobra evasiva, un vehículo colisionó con el peatón.
La víctima fue identificada como Alberto Almirón, de 60 años, con domicilio en La Guardia. El nombrado se encontraba consciente al momento de la asistencia. El servicio de emergencias, procedió al traslado del herido hasta el Hospital Cullen. Posteriormente, los involucrados se trasladaron a sede policial para completar las actuaciones correspondientes.
Dos choques simultáneos
La mañana del viernes trajo consigo una doble complicación vehicular a partir de las 7 horas.
Uno de los incidentes, una colisión entre un automóvil y una motocicleta, tuvo lugar en el kilómetro 0.5 de la RP1, en la mano que se dirige hacia la ciudad de Santa Fe. Los vehículos involucrados fueron un Renault Clio de color gris y una motocicleta de 110cc.
Como consecuencia directa del impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta sufrió una fractura. Una unidad del 107 se hizo cargo del traslado del herido a un centro médico. Este accidente, junto al otro, complicó el arranque de la jornada para muchos santafesinos.
La imagen da cuenta de la violencia que tuvo el siniestro.
En un hecho registrado casi en simultáneo, otro accidente se produjo sobre la colectora que circula en el mismo sentido que la Ruta 1. Si bien este tercer siniestro no generó la interrupción total del tránsito, sí provocó el registro de demoras significativas en la circulación matutina.
En todos los siniestros intervino personal policial de la Comisaría 28va., por cuestiones de jurisdicción, con conocimiento del fiscal en turno.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
