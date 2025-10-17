En Colastiné y La Guardia

Tres siniestros viales en menos de 12 horas en la ruta de la costa de Santa Fe

La secuencia de accidentes comenzó el jueves a las 20 hs con un peatón atropellado en el Km 0 y continuó el viernes a las 7 con un doble choque, registrando heridos y demoras en el tránsito.