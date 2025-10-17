Córdoba: cayó una banda narco que ingresaba drogas a la cárcel con drones

Una investigación de cinco meses culminó con la desarticulación de una organización criminal que utilizaba drones para introducir drogas y otros elementos prohibidos en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Tras 14 allanamientos simultáneos realizados por la Policía Antinarcotráfico, diez personas fueron detenidas.
El operativo se llevó a cabo en distintos barrios de Córdoba, incluyendo General Mosconi, Liceo Segunda Sección, Ampliación Pueyrredón, San Jorge y Nuestro Hogar III. Durante los procedimientos, el Equipo de Acción Táctica detuvo a cuatro hombres, cinco mujeres y una menor.
Los detenidos fueron trasladados a sede judicial tras los allanamientos.
Cuatro de los acusados fueron interceptados en un peaje sobre la Ruta Nacional 36 mientras intentaban entregar drogas al interior del penal. En ese momento, se secuestró uno de los drones y varios paquetes de estupefacientes listos para ingresar al complejo.
Modalidad operativa
Los registros de los inmuebles permitieron incautar 6.594 dosis de marihuana,1.855 de cocaína, seis armas de fuego,215 municiones, más de $32 millones, 1.300 dólares, cinco vehículos, cuatro motos, una moto de agua, seis drones y diversos elementos utilizados para fraccionar y comercializar drogas. El valor total de lo secuestrado asciende a $243.367.680.
Parte de los estupefacientes y armas secuestradas en los operativos.
La investigación reveló que la organización preparaba paquetes con drogas, celulares y cables USB, que luego eran lanzados al penal mediante drones, evitando el control del personal penitenciario.
Investigación interna y judicialización
A raíz de esta modalidad, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico realizó 123 órdenes de allanamiento dentro del complejo penitenciario, abarcando cinco pabellones. El objetivo fue determinar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.
Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron trasladados a sede judicial bajo la Ley Nacional de Estupefacientes, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, a cargo de Carlos Cornejo, y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, encabezada por Federico Kosciuk.
