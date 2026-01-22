Milei regresa de Davos y prepara una gira doméstica, con una parada en Santa Fe

El presidente Javier Milei emprendió en la tarde de este jueves su viaje de regreso a la Argentina luego de su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza.
Tras su paso por el Foro Económico Mundial, donde habló y firmó la integración al Consejo de Paz impulsado por Trump, el Presidente regresa al país con un itinerario local en marcha: “Derecha Fest” en Mar del Plata, acto por el Combate de San Lorenzo y una visita a Mendoza.
El avión presidencial ARG01 partió desde el aeropuerto de Zúrich a las 18.10 (hora local) con destino a Gran Canaria, donde está prevista una escala técnica de reabastecimiento, para luego continuar hacia Buenos Aires y arribar al Aeroparque Jorge Newbery entre las 4.30 y las 5 del viernes.
En el regreso viaja junto a Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro Federico Sturzenegger. En Davos, además de su exposición, Milei participó este jueves de la firma del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump y mantuvo encuentros con Guy Parmelin, presidente de Suiza, y con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
Con el tramo internacional cumplido, en Casa Rosada ya miran el mapa local. La primera estación sería Mar del Plata: el 27 de enero, Milei encabezará una nueva edición de la “Derecha Fest”, un evento libertario donde expondrán “amigos del mandatario y defensores mediáticos de la dialéctica oficialista”. La convocatoria tiene como organizadores al biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, y a La Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.
En paralelo, se especula, además, con la posibilidad de que en Mar del Plata realice una recorrida exprés por la costa atlántica con el objetivo de mostrarse en contacto con turistas y comerciantes que apuestan a la temporada de verano en el país, en el marco del “Tour de la Gratitud” que desarrolla en el interior del país que desarrolla en agradecimiento a quienes apoyaron con su voto al Gobierno en las pasadas elecciones legislativas.
La segunda parada, según confirmaron desde Casa Rosada, apunta a Santa Fe. La fecha marcada es el sábado 7 de febrero, cuando Milei visitaría la provincia para asistir al acto conmemorativo por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, en el Campo de la Gloria, hecho que significó el bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo, el cuerpo creado por José de San Martín.
La presencia presidencial todavía está atada a la letra chica del operativo y la decisión final de la Casa Rosada. Pero los preparativos están en marcha. Según adelantó El Litoral, equipos de la Secretaría General de la Presidencia se reunieron con autoridades santafesinas y del municipio de San Lorenzo para coordinar alternativas del ingreso de la comitiva, el dispositivo en el predio y los detalles del espectáculo que incluye la recreación histórica de la carga de caballería.
En clave política, la visita a territorio santafesino suma un condimento extra: el gobernador Maximiliano Pullaro es uno de los pocos mandatarios que no se reunió personalmente con el ministro del Interior, Diego Santilli, que recorre provincias para sumar respaldo al inminente tratamiento legislativo de la reforma laboral.
Pullaro mostró adhesión a la idea de modernización, pero con una advertencia insistente: contemplar la situación de las pymes, que concentran buena parte del empleo privado en Santa Fe y en el país, y sumar una “mirada federal”, con reclamos presupuestarios ligados al impacto de cambios en Ganancias sobre las cuentas provinciales.
Si se confirma, sería además la primera visita del Jefe de Estado a Santa Fe tras las elecciones de octubre, donde La Libertad Avanza ganó en Diputados y amplió bancas: de los 19 diputados nacionales santafesinos, 9 integran hoy el bloque oficialista, con nombres como Rocío Bonacci, Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Verónica Razzini, entre otros.
La tercera parada prevista es Mendoza, como extensión del “tour de la gratitud”. No hay fecha confirmada, pero fuentes de gobierno la estipulan para la segunda semana de febrero.
El viaje representaría una oportunidad para consolidar la alianza local con el gobernador Alfredo Cornejo, quien ya le dio respaldo a la reforma laboral cuando recibió a Santilli semanas atrás.
La visita se montaría sobre un contexto electoral concreto: Mendoza tiene elecciones legislativas y municipales el 22 de febrero, con foco en distritos como San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Milei estuvo por última vez en Mendoza el 9 de octubre de 2025, en plena campaña nacional, con actividades públicas en San Rafael y una caminata breve por el centro mendocino acompañado por Cornejo y por Luis Petri, entonces ministro y candidato.