Del foro global a los asuntos locales

Milei regresa de Davos y prepara una gira doméstica, con una parada en Santa Fe

Tras su paso por el Foro Económico Mundial, donde habló y firmó la integración al Consejo de Paz impulsado por Trump, el Presidente regresa al país con un itinerario local en marcha: “Derecha Fest” en Mar del Plata, acto por el Combate de San Lorenzo y una visita a Mendoza.