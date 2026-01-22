#HOY:

El embajador de Argentina en Francia se negó a hablar por un mapa que ponía las Malvinas como británicas

Ian Sielecki protagonizó un particular incidente este jueves. El video del momento se viralizó y fue compartido por el diplomático.

El momento del cuestionamiento de Ian Sielecki.El momento del cuestionamiento de Ian Sielecki.
Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia, rechazó hablar en la Asamblea Nacional de Francia este jueves debido a que el mapa detrás de su asiento mostraba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido y pidió que se corrigiera antes de continuar.

El reclamo durante su presentación ante la comisión

El episodio ocurrió mientras el diplomático era presentado por el presidente de la comisión, Bruno Fuchs, y una mujer indicó que debajo de las islas figuraba entre paréntesis “R‑U”, en referencia al Reino Unido. Sielecki se dio vuelta, observó la cartografía y, al iniciar su exposición, agradeció la invitación pero pidió que se subsane la situación.

“Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente. En realidad, es un gran problema para mi país: acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido”, dijo Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia.

El representante añadió que la representación cartográfica “constituye un problema en distintos niveles, incluso jurídicos”, y sostuvo que no podía “hablar libremente ante ese mapa; sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, dijo Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia.

Respuesta de la presidencia de la comisión y la solución práctica

Bruno Fuchs intentó restar importancia asegurando que “entre paréntesis: sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted señala, en este mapa”, dijo Bruno Fuchs, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional francesa.

El momento en el que el mapa es tapado.El momento en el que el mapa es tapado.

Sielecki respondió que en la cartografía estaba identificado como Reino Unido y comparó la escena con la incomodidad que generaría pedir al embajador ucraniano hablar ante un mapa que presentara Lugansk o Crimea como parte de Rusia.

Javier Milei junto al canciller, Gerardo Werthein; el diputado del PRO, Fernando Iglesias; y Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia. Crédito: Fernando IglesiasJavier Milei junto al ex canciller Gerardo Werthein; el diputado del PRO, Fernando Iglesias; y Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia. Crédito: Fernando Iglesias

Antes de seguir, preguntó si existía la posibilidad de cubrir ese sector del mapa durante su intervención. Tras una breve charla entre Fuchs y otro integrante de la comisión, decidieron ocultar la parte con una nota adhesiva amarilla y la audición sobre los vínculos comerciales y políticos entre ambos países pudo comenzar.

El embajador luego difundió en su cuenta de X: “SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”, publicó Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia.

Tras la cobertura temporal del mapa, la exposición diplomática continuó con normalidad y la Asamblea mantuvo el orden de la audiencia.

