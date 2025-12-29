Un verense en la causa Malvinas: el recorrido de Pedro Alcides Clementín
Nacido en Vera y hoy radicado en la ciudad de Santa Fe, Pedro Alcides Clementín fue uno de los santafesinos que integró la defensa continental durante la Guerra de Malvinas. Su historia refleja el compromiso, las vivencias y las contradicciones que marcaron a una generación de soldados argentinos.
De visita en Vera estuvo en la plazoleta construida en homenaje a la gesta donde una placa recuerda a “los caídos y veteranos de Malvinas”.
Pedro Alcides Clementín, conscripto clase 1962, nació en la ciudad de Vera y actualmente reside en Santa Fe. Cumplió su Servicio Militar Obligatorio en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 121 (GADA 121), con asiento en Guadalupe. En septiembre de 1981 fue dado de baja por matrimonio, iniciando una nueva etapa de su vida personal.
Sin embargo, a pocos días de la toma de las Islas Malvinas, fue nuevamente convocado por las Fuerzas Armadas, pese a que ya era padre de una hija de apenas algunos meses. Como muchos otros soldados, debió dejar su hogar para cumplir con el llamado en un contexto de máxima tensión bélica.
El traslado y la misión asignada
Clementín recuerda con precisión los primeros movimientos logísticos. “Embarcamos los pertrechos en barco desde el puerto de Santa Fe y nosotros volamos desde Paraná a Río Gallegos, con el objetivo de instalar la defensa litoral y preservar las bases desde donde partían los aviones”, relata.
La tarea del GADA 121 fue clave en la defensa de posiciones estratégicas del continente, desde donde operaba la aviación argentina que atacaba a la flota británica en el Atlántico Sur.
Bautismo de fuego y primeros incidentes
Durante su despliegue, Clementín vivió dos episodios que marcaron su experiencia en la guerra. El primero ocurrió el 23 de mayo, a las 19.15, cuando se declaró una alerta roja. “Con cañonazos persuasivos obligamos a aterrizar un vuelo aerocomercial con problemas de comunicación, en lo que fue nuestro bautismo de fuego”, recuerda.
Ese momento representó el primer contacto directo con una situación de combate real, en un escenario de extrema tensión e incertidumbre.
El rechazo a la Operación Mikado
Con minucioso detalle, el veterano describe el segundo incidente, cuando debieron rechazar a comandos ingleses en el marco de la denominada “Operación Mikado”. El objetivo de esa misión británica era destruir los aviones argentinos y eliminar a los pilotos, dado el impacto que el poder aéreo nacional estaba generando sobre la flota inglesa.
La operación logró ser repelida desde el continente. No obstante, el enfrentamiento dejó un saldo de 17 bajas, varios prisioneros capturados y otros comandos que lograron escapar, según documentación desclasificada años después.
Clementín también destaca el rol del buque Bahía Paraíso, que realizó cuatro misiones de apoyo logístico y sanitario a las Islas Malvinas, cumpliendo una función fundamental durante el conflicto.
Al hacer un balance de su experiencia, expresa sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo de haber servido a la Patria integrando el único regimiento que la provincia de Santa Fe aportó a la causa Malvinas; por otro, el dolor de haber llegado a una instancia extrema.
“En las guerras todo es derrota, porque se pierden vidas humanas y la cuestión es política”, reflexiona.
La vida después de la guerra y la memoria colectiva
Pedro Clementín integra actualmente la Agrupación 2 de Abril de Veteranos de Guerra de Santa Fe, un espacio que mantiene vivo el vínculo entre excombatientes a través de campañas solidarias, participación en desfiles y actividades culturales.
“Siempre sentimos el reconocimiento de la sociedad, pero el Estado sigue estando ausente”, lamentó como reflexión final.
En una reciente visita a su ciudad natal, Clementín recorrió la plazoleta de Vera construida en homenaje a la gesta de Malvinas, donde una placa recuerda a los caídos y veteranos de la guerra, reafirmando la importancia de la memoria, el reconocimiento y la causa Malvinas como una política de Estado permanente.