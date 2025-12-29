Histórico

Un verense en la causa Malvinas: el recorrido de Pedro Alcides Clementín

Nacido en Vera y hoy radicado en la ciudad de Santa Fe, Pedro Alcides Clementín fue uno de los santafesinos que integró la defensa continental durante la Guerra de Malvinas. Su historia refleja el compromiso, las vivencias y las contradicciones que marcaron a una generación de soldados argentinos.