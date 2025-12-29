Un grupo misionero de San Isidro desarrolla actividades comunitarias en Margarita

Desde el viernes 26 de diciembre, la localidad de Margarita recibe la visita del Grupo Misionero “Jeremías”, una delegación integrada por 44 jóvenes provenientes de la ciudad bonaerense de San Isidro.
Un contingente de 44 jóvenes del Grupo Misionero “Jeremías”, perteneciente a la Catedral de San Isidro, se encuentra desarrollando actividades comunitarias, recreativas y religiosas en la localidad de Margarita, en el marco de una experiencia misionera que se extenderá hasta el 5 de enero.
La experiencia forma parte de una misión comunitaria que se desarrolla cada verano en distintas localidades del norte de la provincia de Santa Fe, y que en años anteriores tuvo lugar en Calchaquí, Vera y Tostado.
El grupo está acompañado por el sacerdote Juan Pablo, de la Catedral de San Isidro, y permanecerá en Margarita hasta el 5 de enero, llevando adelante una agenda de actividades pensadas para fortalecer el vínculo con la comunidad local.
Durante su estadía, los jóvenes realizan recorridas por los distintos barrios de la localidad durante las mañanas, con el objetivo de dialogar con las familias, conocer sus realidades y compartir espacios de escucha y acompañamiento.
Por las tardes, en tanto, organizan actividades recreativas y de encuentro destinadas especialmente a niños y jóvenes, además de celebraciones religiosas abiertas a toda la comunidad. Estas propuestas buscan generar espacios de participación, integración y contención, promoviendo valores de solidaridad y compromiso social.
El cronograma de actividades incluye encuentros en la Parroquia San Roque, el Quincho de Cáritas y la Capilla Itatí. Entre las propuestas destacadas se encuentra la realización de un Rosario Iluminado, previsto para el viernes 2 de enero, así como una misa y un encuentro de despedida programados para el domingo 4.
“Invitamos a los vecinos a sumarse a las distintas propuestas, pensadas como espacios de participación, diálogo y acompañamiento comunitario”, expresó Dante Scilipoti, uno de los referentes del grupo.
Scilipoti explicó además el significado del nombre del grupo: “El grupo misionero se llama ‘Jeremías’, como el profeta del Antiguo Testamento. Durante los últimos tres años misionamos en Calchaquí y, cuando terminó nuestro camino allí, nos pusimos en contacto con el padre Pepi para organizar nuestra llegada a Margarita”.
Si bien las condiciones climáticas no permitieron cumplir con la totalidad del programa originalmente previsto, desde la organización señalaron que el entusiasmo y el compromiso del grupo se mantuvieron firmes. Ante las dificultades, se optó por readecuar las actividades y realizar tareas alternativas, siempre en contacto directo con los vecinos y vecinas de la localidad.
De este modo, la experiencia misionera continúa desarrollándose con el mismo espíritu solidario, reforzando los lazos comunitarios y dejando una huella de encuentro y acompañamiento en Margarita.