Solidaridad

Un grupo misionero de San Isidro desarrolla actividades comunitarias en Margarita

Un contingente de 44 jóvenes del Grupo Misionero “Jeremías”, perteneciente a la Catedral de San Isidro, se encuentra desarrollando actividades comunitarias, recreativas y religiosas en la localidad de Margarita, en el marco de una experiencia misionera que se extenderá hasta el 5 de enero.