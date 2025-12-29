#HOY:

Milei habló con un medio británico, calificó de “innegociable” el reclamo por Malvinas y viajará a Londres

El presidente argentino tuvo una entrevista con The Telegraph, donde ahondó sobre la soberanía de las islas y reivindicó su gestión.

Javier Milei en la entrevista con The Telegraph. Crédito: The TelegraphJavier Milei en la entrevista con The Telegraph. Crédito: The Telegraph
El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de “innegociable” la cuestión por la soberanía de las Islas Malvinas durante una entrevista al medio británico The Telegraph y afirmó que “nunca” renunciará al reclamo.

“Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo el mandatario en declaraciones en la entrevista publicada este lunes, al tiempo que aseguró que se trata de una problemática “innegociable”.

Entre sus primeras acciones respecto a la negociación con Reino Unido, el libertario reveló desde su despacho de Casa Rosada que visitará Londres en 2026, siendo el primer mandatario argentino en realizar dicho viaje desde 1998, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. No se brindaron precisiones sobre el motivo del arribo, sea por algún tipo de premiación o encuentro bilateral con el rey Carlos III o el primer ministro Keir Starmer.

El eventual viaje no llegaría cargado totalmente de rispidez ya que Milei remarcó durante la entrevista su admiración por la cultura británica y mencionó su cercanía con figuras como Mick Jagger y el aprecio por bandas como los Beatles y los Rolling Stones. A su vez, en el pasado ha llegado a valorar la capacidad política de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante la guerra en 1982.

Su mirada global

Milei reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacó su política internacional en rechazo al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el libertario, y completó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump welcomes Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo/File PhotoDonald Trump junto a Javier Milei en Washington. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst

Por otro parte, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.

“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, afirmó, y aclaró: "Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia –su bloque de satélites– sea todo el continente americano”.

Defensa de su gestión

Por último, calificó su gobierno como “el mejor de la historia” y reafirmó el rumbo económico. “Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, subrayó.

En diálogo con The Telegraph, destacó la finalización de más de un siglo de déficit fiscal, una reducción del 30% en el gasto público y la disminución a la mitad de los ministerios. Estos cambios, según su punto de vista, permitieron estabilizar la inflación, que bajó al 2,5% mensual después de haber superado el 25% antes de su llegada al poder.

