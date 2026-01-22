Se realizó la ceremonia de firma del Consejo de Paz de Trump con Milei presente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, encabezó este jueves desde Davos, Suiza, el acto inaugural del Consejo de Paz, una especie de Organización de las Naciones Unidas (ONU) que él mismo presidiría, indistintamente de su estancia en la Casa Blanca.
Dentro de las firmas destacadas, estuvo la presencia del presidente argentino Javier Milei, junto a una extensa lista de autoridades y líderes de diversas regiones del mundo.
El momento de la firma de Milei al Consejo de Paz.
No hubo presencias rutilantes europeas ni se dieron los extraños cruces con Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China, pero igualmente Washington alcanzó las 19 firmas en la primera jornada de existencia de este bloque made-in Trump.
Las firmas
El documento de ingreso al Consejo de Paz fue firmado por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, junto a una lista de autoridades y representantes diplomáticos de una extensa lista de países.
Entre los destacados figuran Ilham Alíyev, presidente de Azerbaiyán; Viktor Orban, primer ministro de Hungría; Prabowo Subianto, presidente de Indonesia; el representante de exteriores de Qatar; el representante de exteriores de Emiratos Árabes Unidos; el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, el ministro de Exteriores de Turquía; y Vjosa Osmani-Sadriu, presidente de Kosovo.
La lista de firmas oficiales incluye además a Bahréin, Marruecos, Armenia, Bulgaria, Jordania, Kazajstán, Pakistán, Paraguay, Uzbekistán y Mongolia.
Los ausentes
A pesar de suscribir a la idea y finalmente aceptar la creación de este organismo paralelo a la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no se sumó a la firma en la primera jornada.
Otros de los invitados particulares de Trump, pero que no firmaron una intención de sumarse al consejo, fueron Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Tanto Putin, como su aliado regional Bielorrusia, se manifestaron de forma positiva.
Entre los rechazos más fuertes se encuentra el de Emmanuel Macron de Francia, acompañado por la gran mayoría del bloque europeo, en el marco de las disputas por Groenlandia.
Las palabras de Trump
Trump manifestó en su discurso inicial que “el mundo está más pacífico que hace un año”, a la vez que dijo que la guerra de Gaza “está llegando a su fin” tras poner en marcha el “Consejo de la Paz” en Davos
“Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump y agregó: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Denis Balibouse
El residente de la Casa Blanca dijo luego: “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán. Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal. Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.
A su discurso inicial luego se le sumaron las exposiciones de su secretario de Estados, Marco Rubio; su yerno Jared Kushner, encargado de misiones de paz; y Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Rusia y Medio Oriente.