Milei destacó su gestión, criticó el régimen de Maduro e hizo una férrea defensa del capitalismo y occidente
En un discurso de poco más de veinte minutos en Suiza el presidente argentino señaló que el capitalismo es justo y ahora debe demostrar que también es eficiente. Hizo una apología de su administración y apuntó sus dardos al socialismo, tomando como ejemplo lo ocurrido en Venezuela.
Milei expuso en el Foro Económico Mundial 2026 con eje en reformas y libertad económica. Foto: Reuters
En los últimos días en la sede del Poder Ejecutivo Nacional se venía adelantando que la exposición de Javier Milei en el Foro Económico de Davos iba a ser disruptiva y que giraría en torno a diversos temas. Entre ellos, postular el posicionamiento geopolítico de la Argentina y realzar el plan económico que lleva adelante la administración de La Libertad Avanza. El Presidente viajó acompañado por la Secretaria General, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía Luis Caputo y su par de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Tras reunirse con empresarios a los que les dejó en claro que nuestro país comerciará con todo el mundo, al mandatario libertario le llegó la hora de hablar por tercera vez frente a los asistentes al evento que todos los años se realiza en Suiza, y en el que esta vez Donald Trump defendió la operación estadounidense en Venezuela y su plan de anexar Groenlandia contra los intereses de Dinamarca y el resto del viejo continente.
En su exposición, Milei arrancó diciendo que “Maquiavelo ha muerto”. Citó a Jesús Huerta de Soto: "lo justo no puede ser ineficiente y lo ineficiente justo". Defendió los principios éticos y de la cultura occidental, a la vez que criticó el “utilitarismo político”.
El mandatario argentino recordó que en 2024 en ese mismo foro él señaló que, “occidente estaba en peligro”, y que en 2025 demostró que, “las agendas políticas que se venían impulsando desde los distintos organismos y foros internacionales no eran, ni más ni menos, que un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas con buenas intenciones pero con los mismos resultados catastróficos de siempre”, destacó.
El presidente citó autores liberales y cuestionó al socialismo durante su intervención en Suiza. Foto: Reuters
“Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, y no sólo por una caída del 80% de su PBI, sino que mucho peor aún, al establecimiento de una narco dictadura sangrienta cuyo tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano”, comentó.
Pidió potenciar las ideas de la libertad y no basarse en un esquema utilitarista, así como también defendió al capitalismo de libre empresa por ser más productivo y justo. El titular del Ejecutivo nacional hizo una apología del derecho positivo, haciendo foco en el derecho a la propiedad privada; el principio de no agresión; los mercados libres de intervención estatal; la libre competencia; la división del trabajo y la cooperación social.
Desregulación: “El ministerio de los rendimientos crecientes”
En un recorrido por el pensamiento de Adam Smith y otros economistas de la Escuela Austriaca, Milei expresó que ahora se deberá demostrar que el capitalismo no sólo es justo sino también eficiente en contra de todo tipo de intervención, a la que calificó de “sustento esotérico”.
En ese contexto, emitió potentes diatribas dirigidas al socialismo, resaltando “el espíritu empresarial” que permite la acción y el crecimiento de bienes y servicios, "lo cual deriva en mayores niveles de vida", enunció. “Lo importante es expandir al máximo la frontera de posibilidades de la producción, así la eficiencia dinámica puede verse con la capacidad de una economía para impulsar la creatividad y la coordinación empresarial”, enfatizó.
“Maquiavelo ha muerto”, lanzó Milei al abrir su discurso ante empresarios y dirigentes. Foto: Reuters
“Dado el rol de la función empresarial son de vital importancia las instituciones bajo las cuales se desarrolla la misma”, expresó el presidente argentino en pos de “reducir la incertidumbre”, agregando que, “la política económica debería orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios”.
Asimismo, refrendó que, “más allá de los enormes logros que hemos mostrado durante estos años de gestión extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI; bajando la inflación del 300% al 30%; reduciendo el riesgo país en 2500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 por ciento al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales, me gustaría entonces hacer foco en el caso del Ministerio de Desregulación, o como lo llamamos puertas adentro, el ministerio de los rendimientos crecientes”, del que hizo hincapié en la intervención y la regulación como figuras dinámicamente ineficientes por ser violentas y por ende injustas”.
"Make Argentina great again"
Así comentó que desde la llegada al poder, en su gestión, de la mano de Sturzenegger se llevaron adelante 13.500 reformas estructurales, “las cuales hoy nos permiten tener una economía más eficiente”, y que, “nos permite volver a crecer, esto es Make Argentina Great Again”, declaró sonriente.
Milei remarcó que del mismo modo se pueden abordar los temas de Inteligencia Artificial, “en este sentido dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la Fábrica de Alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar, por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados es, respecto al tema, dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor, decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”. En ese marco manifestó que “todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería”, afirmó.
El gabinete argentino atento al discurso de Milei. Foto: Gentileza
Milei destacó la tarea de Sandra Pettovello (Capital Humano) con los más vulnerables. “Hemos dejado de regalarles el pescado para enseñarles a pescar y si es posible crear su propia empresa pesquera”. En esa línea, Milei dijo que “los mercados no sólo son superiores desde lo productivo sino que también son justos y que por ende las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no por el utilitarismo, ya sea económico y/o político, que siempre derivan en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras.
Por lo tanto reafirmo lo dicho al principio de esta conferencia. Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo. Es más, dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas, ya que gracias a los mercados dinámicamente eficientes, podemos al mismo tiempo progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social, fortalecer aquellas virtudes sociales que son indispensables para una sociedad próspera”, sostuvo.
“Les traigo buenas noticias, el mundo ha comenzado a despertar. Prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad, por lo tanto América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente y con ellos pagará su deuda civilizatoria, como muestra de gratitud a sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de occidente. Esto es volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”, cerró.