Foro de Davos

Milei destacó su gestión, criticó el régimen de Maduro e hizo una férrea defensa del capitalismo y occidente

En un discurso de poco más de veinte minutos en Suiza el presidente argentino señaló que el capitalismo es justo y ahora debe demostrar que también es eficiente. Hizo una apología de su administración y apuntó sus dardos al socialismo, tomando como ejemplo lo ocurrido en Venezuela.