Mark Rutte se reunió con Trump y no hablaron sobre Groenlandia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que no discutió el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El jefe de la OTAN, en una entrevista a un medio estadounidense dijo que el tema de Groenlandia "ya no volvió a surgir" en sus "conversaciones de esta noche con el presidente" de EE.UU.
Rutte, que habló en una entrevista con la cadena Fox News, ofreció pocos detalles sobre el "marco" que anunció Trump para un acuerdo tras su conversación con el jefe de la OTAN.
"Tenemos un buen acuerdo para empezar a trabajar en estos temas", dijo Rutte, haciendo eco a sus comentarios previos a la AFP de que aún había mucho trabajo para alcanzar un acuerdo de hecho.
"Eso significa que ambos estuvimos de acuerdo, cuando miras a la OTAN y lo que la OTAN puede hacer en conjunto para garantizar que toda la región ártica esté segura, incluida Groenlandia, en trabajar sobre eso", afirmó.
Cuando se le preguntó si Groenlandia seguiría siendo territorio de Dinamarca bajo ese eventual acuerdo, Rutte dijo que "el tema ya no volvió a surgir" en sus "conversaciones de esta noche con el presidente" estadounidense.
Trump "está enfocado en lo que debemos hacer para proteger esta inmensa región ártica, donde se están produciendo cambios, donde los chinos y los rusos están cada vez más activos", añadió Rutte.
"Ese fue realmente el foco de nuestras discusiones", afirmó.
Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con Rutte, sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.
En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo "conversaciones adicionales" sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.
"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", señaló.