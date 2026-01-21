El hielo del Ártico es el tema más caliente del Foro de Davos

Groenlandia acapara el Foro de Davos. Trump llamó a actuar de forma "inmediata" sobre la isla del Ártico. Los europeos, por su parte, se muestran reacios a la injerencia norteamericana.
El presidente estadounidense insistió en sus intenciones de anexión por su valor estratégico en el contexto de la defensa global, mientras los países europeos buscan mostrar que la OTAN se toma en serio este aspecto.
Groenlandia acapara el Foro de Davos. Trump llamó a actuar de forma "inmediata" sobre la isla del Ártico. Los europeos, por su parte, se muestran reacios a la injerencia norteamericana.
El mandatario norteamericano insistió este miércoles en su discurso en el Foro Económico que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la Segunda Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca. Asimismo, exigió negociaciones "inmediatas" para proceder a la compra de la isla.
Buscó bajarle el tono a una intervención y dijo que no utilizará la fuerza para lograr la anexión que propone. "Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza. No tengo necesidad. No quiero usarla. No lo haré", aseveró.
En su discurso, puso en el centro de las críticas al rol de la OTAN, sobre el que dijo que Estados Unidos no ha obtenido nada y que lo único que ha hecho esta organización es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia. "Los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo".
Luego, lanzó un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN: “Pueden decir sí, y lo agradeceremos mucho; o pueden decir que no y lo recordaremos. Una América fuerte y segura significa una OTAN fuerte, y esa es una de las razones por las que trabajo cada día para garantizar que nuestro ejército sea muy poderoso”.
También sembró dudas de la lealtad de la OTAN, incluso cuando la única vez que se activó la cláusula de defensa colectiva fue tras activarla Washington después del ataque a las Torres Gemelas, que llevó a la invasión de Afganistán. “El problema con la OTAN es que nosotros estaremos ahí por ellos al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros si les pidiéramos ayuda”, dijo.
Y agregó en esa línea: “Alemania, nos están atacando, estamos siendo atacados por tal y tal nación. Y no estoy seguro de que estarían ahí. Sé que nosotros estaríamos ahí para ellos. No sé si ellos estarían ahí para nosotros. Así que, con todo el dinero que gastamos, con toda la sangre, el sudor y las lágrimas, no sé si estarían ahí para nosotros”.
“Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca, un enorme respeto”, dijo Trump, “pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación de ser capaces de defender su propio territorio. Y lo cierto es que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, salvo Estados Unidos, cuyo poder es mucho mayor de lo que la gente cree. Creo que eso quedó claro hace dos semanas en Venezuela”.
En su discurso en el Foro de Davos, el presidente francés, Emmanuel Macron, dejó en claro sus diferencias con el procedimiento de los Estados Unidos, en especial de Donald Trump, respecto a sus intenciones sobre Groenlandia.
En medio de las tensiones, este miércoles el Gobierno de Francia propuso que se realice un "ejercicio de la OTAN” en el territorio del Ártico. Macron se refirió en su discurso en Davos al despliegue militar europeo, aseverando que no supone una amenaza, sino una ayuda a un aliado como Dinamarca, y subrayó que Europa prefiere "el Estado de derecho antes que la brutalidad".
En el mismo sentido, varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron la semana pasada un pequeño equipo de soldados para una misión de reconocimiento a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.
Esa iniciativa provocó que Trump anunciase la imposición de nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de hacerse con Groenlandia por su riqueza en minerales raros y su valor estratégico frente a China y Rusia.
En Davos también habló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien advirtió en su discurso en Davos que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones con la UE. "Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", dijo. "Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", señaló von der Leyen.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, volvió a advirtir este miércoles que "no está en venta" la isla ártica, bajo soberanía de Copenhague.
“Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser”, dijo Rasmussen al término de una reunión del comité de Exteriores del Parlamento danés y en respuesta al discurso minutos antes del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos.
Rasmusen recordó que Dinamarca acordó con Estados Unidos la semana pasada crear un grupo de trabajo para discutir las preocupaciones de seguridad estadounidenses, pero sin cruzar las líneas rojas danesas de respeto a la soberanía y la integridad territorial. “No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos”, afirmó.