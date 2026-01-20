Cumbre en Suiza

Milei firmará en Davos el "Consejo de Paz" de Trump que tensiona la relación con Europa

El Presidente confirmó que rubricará el ingreso de Argentina al organismo que lanza la Casa Blanca en plena cumbre mundial y que genera controversia por su potencial conflicto de principios con la ONU, en medio de tensiones abiertas por Groenlandia.