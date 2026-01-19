“No siento la obligación de pensar únicamente en la paz”: carta de Trump por Groenlandia y el Nobel
El presidente de Estados Unidos envió a Noruega un texto con argumentos respecto a la presión sobre Dinamarca por la gigantesca isla. Cuestionó que se le entregó el premio y criticó nuevamente al resto de miembros de la OTAN.
Donald Trump recibiendo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere en la Oficina Oval el 24 de abril de 2025. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
Donald Trump avanzó de forma concreta con su intención de adquirir o anexar Groenlandia enviando una carta al primer ministro de Noruega, donde brinda argumentos de su decisión, cuestiona el no haber recibido el galardón por la Paz y critica nuevamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Este lunes se hizo público, mediante la agencia de noticias Reuters, un texto del presidente de Estados Unidos para el mandatario noruego Jonas Gahr Støre a través del personal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos, con copia para cada uno de los líderes europeos.
En el mismo, Trump argumenta que gran parte de la decisión de avanzar con el caso Groenlandia se ampara en que no recibió el último año el Premio Nobel de la Paz, el cual fue otorgado a María Corina Machado de Venezuela, quien en las últimas horas tomó la decisión de “donarlo” al inquilino de la Casa Blanca, acto que el Comité no avaló.
Maria Corina Machado recibiendo el Premio Nobel de la Paz de parte del primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger
Qué decía la carta de Trump
Con un “estimado Jonas”, Trump le comunica a Gahr Støre que “considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante”, siendo esta una de las frases más contundentes del contenido.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein
El dos veces presidente estadounidense hace público por primera vez el cambio en su discurso que durante el primer año únicamente se dirigía al objetivo, al menos desde su perspectiva, “pacífico”, y pasa a comunicar su eventual accionar como algo contrario y posiblemente dentro del plano bélico. Siempre contemplando que sus operaciones como las de las bases nucleares en Irán o la de la captura de Nicolás Maduro, ya avanzaron en este plano.
La modificación en lo discursivo se refleja en el fragmento que la prosigue: “Ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia o China”, en cierta consonancia con su estrategia regional de la rebautizada “Doctrina Donroe” de “América para los americanos”.
Jonas Gahr Stoere. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger
¿Por qué tienen un "derecho de propiedad"?, se pregunta Trump en la carta y pasa a cuestionar la soberanía de la gigantesca isla: “No existen documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también tuvimos barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos”.
En su escrito, Trump mezcla un argumento netamente personal como la molestia por el Nobel y lo fusiona con estrategia geopolítica, apuntando los recursos naturales explotables groenlandeses y futuras rutas comerciales por el Ártico.
“El mundo no estará seguro a menos que tengamos una paz completa y total. Control de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT.", cierra el contundente mensaje.