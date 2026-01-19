#HOY:

La Unión Europea convoca a una cumbre por los aranceles de Trump sobre Groenlandia

El llamado a una reunión de emergencia se produce después de que el presidente de Estados Unidos advirtiera que impondría cargas tributarias a ocho países europeos si no se logra la "compra completa y total" del territorio danés.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. ReutersEl presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Reuters
Los dirigentes de los países de la Unión Europea (UE) se reunirán "en los próximos días" para coordinar su respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump debido a la pugna por Groenlandia, anunció este domingo (18.01.2026) el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Dada la importancia de los últimos acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, decidí convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo", anunció el funcionario en redes sociales.

La publicación de Costa en X.La publicación de Costa en X.

Costa afirmó que sus consultas con los Estados miembro sobre las recientes tensiones en torno a Groenlandia habían dejado claro que los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y serían incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.

Tensiones también involucran a la OTAN

Asimismo, señaló que la UE estaba preparada para defenderse frente a cualquier forma de coerción. Sin embargo, afirmó que el bloque desea seguir trabajando de manera constructiva con Washington y que hay un interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks at a ceremony held to dedicate a 4-mile stretch of road from West Palm Beach Airport to his Mar-a-Lago estate as 'President Donald J. Trump Boulevard', at the Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, U.S., January 16, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoLa cumbre busca coordinar la respuesta a las amenazas de aranceles de Trump.

La reunión contará con la participación de los jefes de Estado y de gobierno de la UE y se produce después de que Trump anunciara el sábado que impondría un arancel de 10% a los bienes procedentes de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que aumentaría a 25% desde el 1 de junio si no se logra la "compra completa y total" de Groenlandia.

Los ocho países (Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Noruega) son miembros de la OTAN. El secretario general de la alianza militar Mark Rutte se reunirá el lunes con ministros de Groenlandia y Dinamarca para tratar la disputa.

