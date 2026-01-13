Groenlandia defiende su soberanía ante Trump: "no estamos en venta"
El primer ministro de la isla reafirmó su vínculo con Dinamarca y rechaza cualquier intento de adquisición, mientras aumenta la tensión con Estados Unidos.
La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, y el Primer Ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, asisten a conferencia de prensa este martes en Copenhague, Dinamarca. Foto: REUTERS / Tom Little.
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, lamentó este martes la "presión inaceptable" ejercida por su "más próximo aliado", y adelantó que si los groenlandeses deben escoger entre Estados Unidos y Dinamarca, eligen esta última. Un comunicado de los partidos políticos de la región ya dejó claro el pasado sábado que no quieren "ser americanos".
"Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", dijo Nielsen en rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen desde Copenhague. "Nos enfrentamos a una crisis geopolítica", afirmó.
Nielsen reiteró que Groenlandia "no está en venta" y que es un Estado de derecho, y calificó la situación de "muy, muy grave", debido a la "enorme" presión que hay sobre este territorio.
"El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos", dijo Nielsen.
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Foto: REUTERS / Tom Little.
"No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir", afirmó por su parte Frederiksen. "Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", insistió.
Reunión con representantes estadounidenses
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, había confirmado horas antes que el miércoles se reunirá en Washington con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para discutir sobre este territorio autónomo danés, un encuentro en el que también participará la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt. Unos contactos que ya había adelantado la Casa Blanca.
La reunión se celebrará precisamente en la Casa Blanca y será el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, el que ejercerá de anfitrión, explicó Rasmussen. Groenlandia se tornó el centro de una enorme controversia global por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca.
"Groenlandia está en el ojo del huracán, en medio de está presión. Pero también es una cuestión del orden mundial que conocemos. Si cae, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir", afirmó Nielsen. Por su parte, el ministro danés de Defensa anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.
Alemania minimiza amenaza de EE.UU.
El jefe de la diplomacia de Alemania, Johann Wadephul, minimizó el riesgo de un ataque de Estados Unidos a Groenlandia, después de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse de esa isla de Dinamarca, uno de sus aliados en la OTAN.
El mandatario estadounidense acentuó la preocupación al declarar el domingo que tomaría Groenlandia "de una forma u otra" y descartó la posibilidad de un arriendo afirmando que "necesitamos un título" de propiedad.
Groenlandia, en el centro de las discusiones geopolíticas de Europa. Foto: REUTERS / Tom Little.
Tras una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, reporteros preguntaron al ministro de Asuntos Exteriores alemán, sobre una acción militar unilateral de Trump, a lo que respondió: "No tengo indicios de que esto se esté considerando seriamente".
"Por el contrario, creo que existe un interés común en abordar los problemas de seguridad que surgen en la región ártica", dijo Wadephul.
"La OTAN está apenas ahora en proceso de desarrollar planes más concretos al respecto, y estos serán discutidos conjuntamente con nuestros socios estadounidenses", añadió.
En un comunicado sobre el encuentro entre Rubio y Wadephul, el Departamento de Estado dijo que ambos abordaron "urgentes desafíos globales", evitando mencionar a Groenlandia entre los temas tratados.
La visita de Wadephul ocurre días antes de conversaciones que se realizarán esta semana en Washington entre Rubio y altos diplomáticos de Dinamarca y Groenlandia, un territorio autónomo danés.
Tras las amenazas de Trump, el gobierno de Groenlandia dijo este lunes que no aceptaría una adquisición de Estados Unidos bajo "ninguna circunstancia".
Trump ha señalado repetidamente el creciente nivel de actividad en el Ártico por parte de Rusia y China para justificar por qué Estados Unidos necesita el control de Groenlandia.